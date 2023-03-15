Потік нафтодоларів до Москви різко скоротився завдяки обмеженню цін, - МЕА

Доходи Росії від експорту нафти в лютому 2023 року впали ще на 2,7 млрд доларів до 11,6 млрд доларів через набуття чинності ембарго ЄС на нафтопродукти. Це на 42% менше ніж рік тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міжнародного енергетичного агентства ( МЕА ).

Як зазначається у доповіді, бюджетні надходження Москви від продажу нафти склали 6,9 млрд доларів, що становить лише 45% від рівня роком раніше.

У той час як видобуток нафти в Росії залишався близьким до довоєнного рівня в лютому, російський експорт на світові ринки скоротився більш ніж на 500 тисяч барелів на добу до 7,5 млн барелів на добу.

За даними МЕА, у лютому експорт російської нафти впав на 500 тис. барелів на добу до 7,5 млн барелів на добу.

Постачання в ЄС за місяць впали на 760 тис. барелів на добу до 580 тис. барелів на добу порівняно з більш ніж 4 млн барелів на добу на початку 2022 року.

За останній рік 4,5 млн барелів на день російської нафти, яка раніше прямувала до ЄС, Північної Америки та ОЕСР, Азії та Океанії, були змушені шукати альтернативні шляхи збуту.

Покупці в Азії, а саме в Індії і меншою мірою в Китаї, охоче брали партії сирої нафти зі знижкою, але частка російської нафти в їх структурі імпорту може стати занадто великою, щоб почуватися комфортно, зазначають у МЕА.

За даними агентства, у лютому на Росію припадало близько 40% та 20% імпорту нафти до Індії та Китаю відповідно. Минулого місяця на ці дві країни припадало понад 70% російського експорту сирої нафти.

МЕА наводить дані Argus Media Group і Kpler, згідно з якими середньозважена експортна ціна на російську нафту склала 52,48 доларів за барель порівняно зі стелею 60 доларів. Оцінки наведені на умовах FOB, що не включає витрати на доставку та страхування.