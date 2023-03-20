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Країни G7 відклали перегляд стелі цін на нафту з РФ, - Bloomberg

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Росія, Понеділок 20 березня 2023 18:44
Країни G7 відклали перегляд стелі цін на нафту з РФ, - Bloomberg Фото: країни G7 відклали перегляд стелі цін на нафту з РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Країни G7 навряд чи переглянуть обмеження ціни на російську нафту впродовж тижня. Зауважимо, що наразі російська нафта продається значно нижче поточного порогу в 60 доларів

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, країнам ЄС було повідомлено про те, що відповідальна за встановлення та зміну ліміту цін G7 не зацікавлена у зміні цінових рівнів на даному етапі.

Ймовірніше за все, переговори між Єврокомісією та G7 буде продовжено вже після саміту лідерів ЄС, який відбудеться цього тижня в Брюсселі.

Нагадаємо, що раніше G7 погодилася переглянути рівень цін у середині березня. При цьому дані звіту Міжнародного енергетичного агентства свідчать про те, що в лютому російська нафта та нафтопродукти продавалися за значно нижчою за максимальну ціною.

Так, середня експортна ціна російської нафти становила 52,48 долара за барель, це ціна без урахування витрат на доставку та страхування.

До слова, західні офіційні особи погодилися переглянути рівень 60 доларів за барель для обмеження ціни в березні, а Польща та країни Балтії неодноразово наполягали на обмеженні нижче 60 доларів за барель.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявляв, що в березні Євросоюзу необхідно вдвічі знизити чинний ліміт цін на російську нафту.

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