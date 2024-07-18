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В цьому році було зруйновано 90% теплоелектростанцій ДТЕК, - Тімченко

Четвер 18 липня 2024 19:21
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В цьому році було зруйновано 90% теплоелектростанцій ДТЕК, - Тімченко Фото: в цьому році було зруйновано 90% теплоелектростанцій ДТЕК (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

У 2024 році було зруйновано 90% потужностей теплових електростанцій компанії ДТЕК.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

"90% наших виробничих потужностей було зруйновано цього року. З березня ракетні атаки були спрямовані проти теплових та гідроелектростанцій", - сказав він коментуючи наслідки російських обстрілів.

В статті зазначається, що зараз українські інженери шукають в Європі обладнання на законсервованих теплоелектростанціях для його використання в Україні.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК Ріната Ахметова були обстріляні ворогом понад 180 разів.

Відключення світла в Україні

У зв'язку з масштабними пошкодженнями енергетики в Україні щоденно запроваджують стабілізаційні відключення світла. Обмеження діють за графіками, через аномальну спеку в Україні посилюють відключення.

Сьогодні енергетики були змушені збільшити обсяги обмежень через те, що на двох об'єктах вийшло з ладу обладнання.

Як повідомив уряд, тепер в 20-кілометровій зоні від кордону з Росією та Білоруссю, а також за 20 кілометрів від фронту не будуть вимикати світло.

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