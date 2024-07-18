Кабмін заборонив вимикати світло у прифронтових зонах та біля кордону з РФ і Білоруссю
У населених пунктах у 20-кілометровій зоні біля кордону з Росією та Білоруссю не будуть вимикати світло. Обмеження також не будуть запроваджувати поблизу лінії фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністр Дениса Шмигаля під час засідання уряду.
Він зазначив, що стан енергетики - визначальний фактор життя окремих областей та країни в цілому. Через російський терор та аномальну спеку фіксується постійний дефіцит потужностей, тому "Укренерго" змушене обмежувати споживачів.
"У цих умовах запит суспільства - це справедливість у розподілі наявної електроенергії. Уряд відповідає на цей запит і формує перелік критично важливих об’єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання. За результатом комунікації з ОВА конкретизуємо цей список", - заявив прем'єр.
Як пояснив Шмигаль, до критично важливих входять об’єкти газо-, тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, лікарні.
"Сьогодні також додаємо норму, що відключатись від світла не будуть населені пункти, а також об’єкти в 20-кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю та в 20 кілометрах прифронтової зони", - сказав глава уряду.
Також Кабмін покращує алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень світла.
Відключення світла в Україні
З весни 2024 року російські війська відновили обстріли енергетики України. Це призвело до серйозних руйнувань енергооб'єктів. Внаслідок атак було зруйновано декілька потужних ТЕС.
У зв'язку з цим в усіх областях України запроваджують графіки відключень світла. Через аномальну спеку енергетики змушені посилити обмеження.
Так, сьогодні відключення діють протягом дня. "Укренерго" збільшило обсяг обмежень, оскільки на двох енергооб’єктах вийшло з ладу обладнання.
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