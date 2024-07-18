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В этом году было разрушено 90% теплоэлектростанций ДТЭК, - Тимченко

Четверг 18 июля 2024 19:21
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В этом году было разрушено 90% теплоэлектростанций ДТЭК, - Тимченко Фото: в этом году было разрушено 90% теплоэлектростанций ДТЭК (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В 2024 году было разрушено 90% мощностей тепловых электростанций компании ДТЭК.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

"90% наших производственных мощностей было разрушено в этом году. С марта ракетные атаки были направлены против тепловых и гидроэлектростанций", - сказал он, комментируя последствия российских обстрелов.

В статье отмечается, что украинские инженеры ищут в Европе оборудование на законсервированных теплоэлектростанциях для его использования в Украине.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК Рината Ахметова были обстреляны врагом более 180 раз.

Отключения света в Украине

В связи с масштабными повреждениями энергетики в Украине ежедневно вводят стабилизационные отключения света. Ограничения действуют по графику, из-за аномальной жары в Украине усиливают отключение.

Сегодня энергетики были вынуждены увеличить объемы ограничений из-за того, что на двух объектах вышло из строя оборудование.

Как сообщило правительство, теперь в 20-километровой зоне от границы с Россией и Беларусью, а также в 20 километрах от фронта не будут выключать свет.

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