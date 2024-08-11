Без цього не вдасться узаконити будинок. Три обов'язкових етапи, про які має знати власник

Багато власників нерухомості в Україні стикаються з проблемою легалізації будинків, збудованих без належного оформлення документів. Відсутність правового підтвердження власності може створювати численні проблеми, від неможливості продати нерухомість до труднощів із підключенням комунальних послуг.
РБК-Україна разом із юристкою практики нерухомості та будівництва ЮК "Приходько та Партнери" Ангеліною Овсянко розбиралося, що обов’язково треба зробити під час оформлення будинку.
Узаконення будинку починається з підтвердження права власності на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт нерухомості. Без цього документу процес легалізації буде неможливим. Право власності на землю можна підтвердити різними документами, такими як договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про право на спадщину або державний акт на право власності на землю.
Наступним етапом є підготовка документації для введення будинку в експлуатацію. Згідно з Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності", цей процес включає:
Для об'єктів, збудованих до 2015 року, існує можливість скористатися спрощеною процедурою узаконення, відомою як "будівельна амністія". Вона передбачає легалізацію будівель без проходження повної процедури отримання дозвільної документації, якщо об'єкти відповідають певним критеріям. Це стосується приватних будинків до 300 кв. м, господарських будівель до 100 кв. м та садових будинків.
Остаточним етапом узаконення будинку є реєстрація прав у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Це підтверджує, що ви є власником нерухомості і надає вашій власності офіційний правовий статус.
Для цього необхідно подати такі документи:
"Важливо не пропустити жодного етапу процедури узаконення, оскільки це може призвести до ускладнень у майбутньому. Реєстрація прав у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно є обов'язковим кроком, що завершує процес легалізації", – наголошує юристка Ангеліна Овсянко.
Раніше РБК-Україна розповідало, як узаконити технічний поверх у багатоповерхівці та використовувати його у якості додаткової житлової площі.
Ми також писали, що треба знати перед тим, як купити квартиру.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.