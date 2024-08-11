Без этого не получится узаконить дом. Три обязательных этапа, о которых должен знать владелец

Подтверждение права собственности на землю

Узаконивание дома начинается с подтверждения права собственности на земельный участок, на котором расположен объект недвижимости. Без этого документа процесс легализации будет невозможен. Право собственности на землю можно подтвердить разными документами, такими как договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве на наследство или государственный акт на право собственности на землю.

Оформление документов на дом

Следующим этапом является подготовка документации для ввода дома в эксплуатацию. Согласно Закону Украины "О регулировании градостроительной деятельности", этот процесс включает:

Проектная документация. Она должна содержать все архитектурно-строительные решения, планы постройки, его конструктивные решения, инженерные сети и другие важные аспекты.

Она должна содержать все архитектурно-строительные решения, планы постройки, его конструктивные решения, инженерные сети и другие важные аспекты. Технический паспорт на дом. Это документ, отражающий фактическое состояние объекта недвижимости, его площадь, количество этажей, материалы, из которых построен дом, и другие характеристики.

Это документ, отражающий фактическое состояние объекта недвижимости, его площадь, количество этажей, материалы, из которых построен дом, и другие характеристики. Копия документа, подтверждающего право собственности на земельный участок. Это основа для всех дальнейших действий по узакониванию недвижимости.

Упрощенная процедура узаконивания: строительная амнистия

Для объектов, построенных до 2015 года, есть возможность воспользоваться упрощенной процедурой узаконения, известной как "строительная амнистия". Она предусматривает легализацию построек без прохождения полной процедуры получения разрешительной документации, если объекты отвечают определенным критериям. Это касается частных домов до 300 кв. м, хозяйственных построек до 100 кв. м и садовых домов.

Регистрация права собственности

Окончательным этапом узаконения дома является регистрация прав в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Это подтверждает, что вы являетесь владельцем недвижимости и предоставляете вашей собственности официальный правовой статус.

Для этого необходимо подать следующие документы:

Заявление на государственную регистрацию прав . Это официальный документ, в котором указывается желание зарегистрировать право собственности на недвижимое имущество.

Это официальный документ, в котором указывается желание зарегистрировать право собственности на недвижимое имущество. Копии документов, подтверждающих право на недвижимость . В вашем случае это право на готовность объекта к эксплуатации со статусом "Действующий".

В вашем случае это право на готовность объекта к эксплуатации со статусом "Действующий". Технический паспорт объекта недвижимости . Этот документ должен быть внесен в Единую государственную электронную систему в сфере строительства.

Этот документ должен быть внесен в Единую государственную электронную систему в сфере строительства. Документ, подтверждающий уплату административного сбора. Это подтверждение оплаты за услуги по государственной регистрации.

"Важно не пропустить ни одного этапа процедуры узаконения, поскольку это может привести к осложнениям в будущем. Регистрация прав в Государственном реестре прав на недвижимое имущество является обязательным шагом, завершающим процесс легализации", - отмечает юрист Ангелина Овсянко.