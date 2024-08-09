Право власності на технічний поверх квартири: що загрожує за незаконне привласнення

Узаконення розширення квартири на технічний поверх – складний процес, що вимагає дотримання юридичних і будівельних формальностей.

РБК-Україна разом із юристом, керівником практики нерухомості та будівництва ЮК "Приходько та Партнери" Олександром Колесніченко розбиралося, як правильно узаконити технічний поверх та що буде, якщо цього не зробити.

Розширення квартири на технічний поверх особливо актуально для власників квартир на останніх поверхах, які прагнуть перетворити його на додаткову житлову площу, створюючи дворівневі квартири. Такий крок може значно підвищити комфорт життя і вартість нерухомості, але водночас потребує ретельної підготовки та дотримання вимог законодавства.

Що таке технічний поверх

Технічний поверх — це частина будівлі, де розташоване обладнання та прокладені інженерні мережі. Ці приміщення мають важливу функціональну роль, забезпечуючи нормальне функціонування будинку. Іноді на технічних поверхах можуть бути розміщені додаткові технічні приміщення, доступ до яких необхідний для обслуговування інженерних систем.

Олександр Колесніченко зазначає, що приватизація технічного поверху можлива, але за дотримання певних умов. Оформлення техповерху у власність дозволяється в таких випадках:

Отримання згоди інших власників квартир у будинку та узгодження процесу з балансоутримувачем

Забезпечення технічної можливості приєднання горища до квартири, що включає задовільний стан несучих і огороджувальних конструкцій, а також можливість перенесення комунікацій

Якщо ці умови не виконані, привласнення технічного поверху вважається незаконним. Це може створити загрозу для мешканців будинку і порушити нормальне функціонування будівлі. Крім того, інженерне обладнання та мережі потребують регулярного доступу для обслуговування, і незаконне привласнення може ускладнити ці роботи, пояснює юрист.

Незаконне привласнення технічного поверху карається штрафами. Сусіди або ОСББ можуть звернутися до суду, вимагаючи відшкодування збитків. Власника незаконно розширеної площі можуть зобов’язати повернути приміщення до первинного стану власним коштом.

Чи вигідно приватизувати техповерх

Приватизація технічного поверху може бути вигідною, оскільки це дозволяє значно збільшити житлову площу, створивши повноцінну дворівневу квартиру. Проте перед початком ремонтних робіт і оформленням документів необхідно узгодити план конструкції та зібрати всі необхідні дозволи. Законодавство України надає можливість вирішити ці питання в рамках правового поля.

Існує також альтернативний варіант використання технічного поверху — як приміщення для зберігання речей. Це може замінити комору або підвал, і процес приватизації буде аналогічним. Проте цей варіант не потребує значних витрат на ремонт.

Узаконення технічного поверху як частини квартири може бути вигідним, але вимагає ретельного підходу та дотримання законодавства.