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Цього тижня. ЗМІ дізналися можливу дату переговорів України та Росії в Стамбулі

Фото: нові переговорили можливі цього тижня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Цього тижня у Стамбулі може відбутися зустріч між українською та російською делегаціями. За попередніми даними, третій раунд переговорів планують провести у середу або четвер (23-24 липня), однак точна дата поки не підтверджена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання İndependent türkce.

Як пише видання з посиланням на дипломатичні джерела, жодних деталей щодо місця проведення зустрічі, часу початку або складу делегацій наразі не розголошується.

"Цього тижня очікується зустріч російської та української делегацій у Стамбулі. Переговори можуть відбутися в середу або четвер. Конкретних подробиць щодо місця, часу чи складу делегації зустрічі не було оприлюднено", – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що офіційного підтвердження від української сторони на момент публікації не було.

Переговори України та Росії у Стамбулі

Україна та Росія провели вже два раунди переговорів щодо завершення повномасштабної війни.

Головний результат - сторонам вдалось домовитись щодо обміну полоненими й тілами загиблих солдатів.

Водночас Кремль продовжує висувати неприйнятні для Києва вимоги, серед яких, наприклад, "віддати" під контроль країни-терориста чотири українські області та Крим, припинити поставки західного озброєння, оголосити нейтралітет й не тільки.

Президент України Володимир Зеленський 21 червня розповів, що росіяни використовують такі переговори для відтермінування санкцій.

При цьому джерело РБК-Україна у владі 19 червня зазначило, що змісту для третьої зустрічі з росіянами в Стамбулі поки немає.

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