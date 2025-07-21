Цього тижня. ЗМІ дізналися можливу дату переговорів України та Росії в Стамбулі

Як пише видання з посиланням на дипломатичні джерела, жодних деталей щодо місця проведення зустрічі, часу початку або складу делегацій наразі не розголошується.

"Цього тижня очікується зустріч російської та української делегацій у Стамбулі. Переговори можуть відбутися в середу або четвер. Конкретних подробиць щодо місця, часу чи складу делегації зустрічі не було оприлюднено", – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що офіційного підтвердження від української сторони на момент публікації не було.