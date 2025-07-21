Цього тижня. ЗМІ дізналися можливу дату переговорів України та Росії в Стамбулі

Цього тижня у Стамбулі може відбутися зустріч між українською та російською делегаціями. За попередніми даними, третій раунд переговорів планують провести у середу або четвер (23-24 липня), однак точна дата поки не підтверджена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання İndependent türkce.
Як пише видання з посиланням на дипломатичні джерела, жодних деталей щодо місця проведення зустрічі, часу початку або складу делегацій наразі не розголошується.
"Цього тижня очікується зустріч російської та української делегацій у Стамбулі. Переговори можуть відбутися в середу або четвер. Конкретних подробиць щодо місця, часу чи складу делегації зустрічі не було оприлюднено", – йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що офіційного підтвердження від української сторони на момент публікації не було.
Україна та Росія провели вже два раунди переговорів щодо завершення повномасштабної війни.
Головний результат - сторонам вдалось домовитись щодо обміну полоненими й тілами загиблих солдатів.
Водночас Кремль продовжує висувати неприйнятні для Києва вимоги, серед яких, наприклад, "віддати" під контроль країни-терориста чотири українські області та Крим, припинити поставки західного озброєння, оголосити нейтралітет й не тільки.
Президент України Володимир Зеленський 21 червня розповів, що росіяни використовують такі переговори для відтермінування санкцій.
При цьому джерело РБК-Україна у владі 19 червня зазначило, що змісту для третьої зустрічі з росіянами в Стамбулі поки немає.
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