На этой неделе. СМИ узнали возможную дату переговоров Украины и России в Стамбуле

Как пишет издание со ссылкой на дипломатические источники, никаких деталей относительно места проведения встречи, времени начала или состава делегаций пока не разглашается.

"На этой неделе ожидается встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле. Переговоры могут состояться в среду или четверг. Конкретных подробностей относительно места, времени или состава делегации встречи не было обнародовано", - говорится в сообщении.

Заметим, что официального подтверждения от украинской стороны на момент публикации не было.