Цього тижня РФ вже випустила по Україні понад 600 КАБів та майже 40 ракет, - Зеленський

"Наші люди безперервно страждають від російського терору. Лише цього тижня Росія застосувала понад 600 керованих авіаційних бомб, понад 60 "шахедів" і майже 40 ракет різних типів", - повідомив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна ще більше зміцнила свій повітряний щит за цей тиждень.

"Дякуємо Німеччині та Сполученим Штатам! Українські Patriot ще краще покажуть себе в захисті від російського терору", - розповів глава держави.

Водночас президент зазначив, що для того, щоб захистити всі українські міста і села, "щоб дійсно подолати російський терор", потрібно більше конкретних рішень.

"І будемо наступного тижня працювати з партнерами заради саме таких рішень - вже їх готуємо", - зазначив він.