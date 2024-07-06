UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Цього тижня РФ вже випустила по Україні понад 600 КАБів та майже 40 ракет, - Зеленський

Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

За цей тиждень військові Російської Федерації випустила в бік території України понад 600 керованих авіаційних бомб та майже 40 ракет різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Наші люди безперервно страждають від російського терору. Лише цього тижня Росія застосувала понад 600 керованих авіаційних бомб, понад 60 "шахедів" і майже 40 ракет різних типів", - повідомив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна ще більше зміцнила свій повітряний щит за цей тиждень.

"Дякуємо Німеччині та Сполученим Штатам! Українські Patriot ще краще покажуть себе в захисті від російського терору", - розповів глава держави.

Водночас президент зазначив, що для того, щоб захистити всі українські міста і села, "щоб дійсно подолати російський терор", потрібно більше конкретних рішень.

"І будемо наступного тижня працювати з партнерами заради саме таких рішень - вже їх готуємо", - зазначив він.

 

Саміту НАТО

Нагадаємо, що вже наступного тижня, а саме з 9 до 11 липня в США пройде саміт Північноатлантичного альянсу.

Раніше президент Зеленський заявив, що сподівається на сильні результати за підсумками саміту НАТО.

Ми також писали, що на саміті країни-союзники підтвердять, що майбутнє України в НАТО, а також зроблять низку заяв, які стануть "частиною містка" до членства в Альянсі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України