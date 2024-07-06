Цього тижня РФ вже випустила по Україні понад 600 КАБів та майже 40 ракет, - Зеленський

За цей тиждень військові Російської Федерації випустила в бік території України понад 600 керованих авіаційних бомб та майже 40 ракет різних типів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Наші люди безперервно страждають від російського терору. Лише цього тижня Росія застосувала понад 600 керованих авіаційних бомб, понад 60 "шахедів" і майже 40 ракет різних типів", - повідомив президент.
Водночас Зеленський наголосив, що Україна ще більше зміцнила свій повітряний щит за цей тиждень.
"Дякуємо Німеччині та Сполученим Штатам! Українські Patriot ще краще покажуть себе в захисті від російського терору", - розповів глава держави.
Водночас президент зазначив, що для того, щоб захистити всі українські міста і села, "щоб дійсно подолати російський терор", потрібно більше конкретних рішень.
"І будемо наступного тижня працювати з партнерами заради саме таких рішень - вже їх готуємо", - зазначив він.
Нагадаємо, що вже наступного тижня, а саме з 9 до 11 липня в США пройде саміт Північноатлантичного альянсу.
Раніше президент Зеленський заявив, що сподівається на сильні результати за підсумками саміту НАТО.
Ми також писали, що на саміті країни-союзники підтвердять, що майбутнє України в НАТО, а також зроблять низку заяв, які стануть "частиною містка" до членства в Альянсі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.