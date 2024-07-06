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"Нові кроки задля зміцнення ППО України": що планується на саміті НАТО у Вашингтоні

Субота 06 липня 2024 02:20
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"Нові кроки задля зміцнення ППО України": що планується на саміті НАТО у Вашингтоні Фото: ППО Patriot (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

На саміті НАТО у Вашингтоні країни Північноатлантичного альянсу підтвердять готовність підтримувати Україну і надалі, а також оголосять нові кроки щодо зміцнення протиповітряної оборони країни.

Про це заявив представник Білого дому, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Наступного тижня ви побачите потужну демонстрацію підтримки України з боку США та союзників. Члени Альянсу вкотре підтвердять, що майбутнє України в НАТО та зроблять важливі нові заяви про те, як ми збільшуємо військову, політичну та фінансову підтримку України з боку НАТО", - розповів представник адміністрації США.

Він зазначив, що ці заяви будуть "частиною мосту України" до членства в НАТО.

Також за словами представника Білого дому, США оголосять нові кроки задля зміцнення ППО України та її військових можливостей. Ці ініціативи мають на меті допомогти країні захищатися сьогодні, а також вони дозволять Україні стримувати російську агресію в майбутньому.

Крім того, високопоставлений представник адміністрації США заявив, що саміт НАТО у Вашингтоні надішле російському диктатору Володимиру Путіну "потужний сигнал" що він не зможе пересилити коаліцію країн, які підтримують Україну.

Він також додав, що у четвер відбудеться засідання Ради НАТО-Україна, після чого президент США проведе спільний захід із президентом України, а також майже двома десятками союзників і партнерів, які підписали двосторонні угоди про безпеку з Україною.

Нагадаємо, що протягом доби, 5 липня, українська ППО знищила дев'ять російських ракет Х-59/Х-69 на півдні та сході країни.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський провів першу телефону розмову з новопризначеним прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, а також анонсував 100-річну угоду.

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