На этой неделе РФ уже выпустила по Украине более 600 КАБов и почти 40 ракет, - Зеленский

За эту неделю военные Российской Федерации выпустили в сторону территории Украины более 600 управляемых авиационных бомб и около 40 ракет разных типов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Наши люди непрерывно страдают от российского террора. Только на этой неделе Россия применила более 600 управляемых авиационных бомб, более 60 "шахедов" и почти 40 ракет различных типов", - сообщил президент.
В то же время Зеленский отметил, что Украина еще больше укрепила свой воздушный щит за эту неделю.
"Спасибо Германии и Соединенным Штатам! Украинские Patriot еще лучше покажут себя в защите от российского террора", - рассказал глава государства.
В то же время президент отметил, что для того, чтобы защитить все украинские города и села, "чтобы действительно преодолеть российский террор", нужно больше конкретных решений.
"И будем на следующей неделе работать с партнерами ради именно таких решений - уже их готовим", - отметил он.
Напомним, что уже на следующей неделе, а именно с 9 по 11 июля в США пройдет саммит Североатлантического альянса.
Ранее президент Зеленский заявил, что надеется на сильные результаты по итогам саммита НАТО.
Мы также писали, что на саммите страны-союзники подтвердят, что будущее Украины в НАТО и сделают ряд заявлений, которые станут "частью мостика" к членству в Альянсе.
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