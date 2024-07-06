RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На этой неделе РФ уже выпустила по Украине более 600 КАБов и почти 40 ракет, - Зеленский

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

За эту неделю военные Российской Федерации выпустили в сторону территории Украины более 600 управляемых авиационных бомб и около 40 ракет разных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Наши люди непрерывно страдают от российского террора. Только на этой неделе Россия применила более 600 управляемых авиационных бомб, более 60 "шахедов" и почти 40 ракет различных типов", - сообщил президент.

В то же время Зеленский отметил, что Украина еще больше укрепила свой воздушный щит за эту неделю.

"Спасибо Германии и Соединенным Штатам! Украинские Patriot еще лучше покажут себя в защите от российского террора", - рассказал глава государства.

В то же время президент отметил, что для того, чтобы защитить все украинские города и села, "чтобы действительно преодолеть российский террор", нужно больше конкретных решений.

"И будем на следующей неделе работать с партнерами ради именно таких решений - уже их готовим", - отметил он.

 

Саммита НАТО

Напомним, что уже на следующей неделе, а именно с 9 по 11 июля в США пройдет саммит Североатлантического альянса.

Ранее президент Зеленский заявил, что надеется на сильные результаты по итогам саммита НАТО.

Мы также писали, что на саммите страны-союзники подтвердят, что будущее Украины в НАТО и сделают ряд заявлений, которые станут "частью мостика" к членству в Альянсе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины