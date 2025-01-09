В этом году Украина хочет поставить рекорд в количестве и качестве дронов, - Зеленский

Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) позволяют сдерживать врага и удерживать его на дистанции. В текущем году Украина планирует поставить рекорд по количеству и качеству дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

По словам Зеленского, сегодня производство дронов в Украине является более эффективным, чем где-либо.

"В этом году мы в Украине хотим поставить рекорд в количестве и качестве дронов, которые мы производим и получаем от наших партнеров. И мы фокусируемся на дронах, в которых нуждаются наши бригады, чтобы удерживать линию фронтах", - заявил президент.

Зеленский уточнил, что речь идет также и о дронах, которые необходимы Украине для обеспечения безопасности: морские дроны, а также беспилотники для дальнего поражения военных объектов и инфраструктуры врага.

"Мы уже подписали значительное количество контрактов и многие еще прорабатываются. И я призываю всех вас быть более активно вовлеченными в наращивание арсенала дронов. Украинцы имеют больше всего опыта в Европе в использовании дронов и мы также имеем наибольшие возможности в Европе производить дроны. Поэтому инвестируйте больше в эту украинскую силу. Потому что после войны это также станет вашей силой", - добавил президент.