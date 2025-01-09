ua en ru
Чт, 09 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В этом году Украина хочет поставить рекорд в количестве и качестве дронов, - Зеленский

Четверг 09 января 2025 13:26
UA EN RU
В этом году Украина хочет поставить рекорд в количестве и качестве дронов, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) позволяют сдерживать врага и удерживать его на дистанции. В текущем году Украина планирует поставить рекорд по количеству и качеству дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

По словам Зеленского, сегодня производство дронов в Украине является более эффективным, чем где-либо.

"В этом году мы в Украине хотим поставить рекорд в количестве и качестве дронов, которые мы производим и получаем от наших партнеров. И мы фокусируемся на дронах, в которых нуждаются наши бригады, чтобы удерживать линию фронтах", - заявил президент.

Зеленский уточнил, что речь идет также и о дронах, которые необходимы Украине для обеспечения безопасности: морские дроны, а также беспилотники для дальнего поражения военных объектов и инфраструктуры врага.

"Мы уже подписали значительное количество контрактов и многие еще прорабатываются. И я призываю всех вас быть более активно вовлеченными в наращивание арсенала дронов. Украинцы имеют больше всего опыта в Европе в использовании дронов и мы также имеем наибольшие возможности в Европе производить дроны. Поэтому инвестируйте больше в эту украинскую силу. Потому что после войны это также станет вашей силой", - добавил президент.

Производство дронов в Украине

Как рассказывал недавно глава украинского правительства Денис Шмыгаль, Зеленский поручил произвести в этом году 30 тысяч дальнобойных дронов. В частности он рассказал, что способности украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) выросли в шесть раз и сегодня Украина производит почти все дроны, которые применяются на фронте.

Между тем украинские производители недавно показали более 10 моделей FPV-дронов, которыми можно управлять через оптоволокно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Встреча Рамштайн Дрони Война в Украине
NEWS
Я делаю все, чтобы завершить эту войну с достоинством в этом году, - Зеленский
Я делаю все, чтобы завершить эту войну с достоинством в этом году, - Зеленский
DAILY
Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война