Без цього не пустять: як майбутнім магістрам не проґавити додаткову сесію ЄВІ та ЄФВВ
Запрошення для вступників до магістратури, які у межах додаткової сесії планують проходити Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та/або Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) - вже у кабінетах учасників.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Як не проґавити тестування та які документи потрібні
"Сьогодні, 25 липня, у кабінетах учасників вступних випробувань розміщено запрошення для вступників до магістратури, які будуть проходити тестування в межах додаткової сесії", - розповіли в УЦОЯО.
Уточнюється, що у запрошеннях зазначено дату, час і місце проведення:
- Єдиного вступного іспиту (ЄВІ);
- Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ).
Вступники до магістратури отримали запрошення на додаткову сесію ЄВІ/ЄФВВ (ілюстрація: testportal.gov.ua)
Для того, щоб успішно дістатись місця тестування, учасникам випробувань радять заздалегідь:
- спланувати свій графік - на визначений у запрошенні день тестування;
- прокласти маршрут доїзду (адже у разі запізнення їх не буде допущено до пункту тестування).
Наголошується, що з міркувань безпеки у відкритому доступі не публікують інформацію про те, де на території України відбудуться тестування - ні на сайтах УЦОЯО або регіональних центрів оцінювання якості освіти, ні на офіційних сторінках у соціальних мережах.
"З цієї ж причини не оприлюднено графіка тестувань", - додали в УЦОЯО.
Вступникам також наполегливо рекомендують не розголошувати, де й коли проходитиме тестування, "адже від цього може залежати безпека всіх учасників вступних випробувань".
Насамкінець громадянам нагадали, що вступнику обов'язково потрібно мати при собі для допуску до пункту тестування:
- оригінал екзаменаційного листа;
- документ, на підставі якого його зареєстровано для участі у вступних випробуваннях (серію - за наявності) та номер якого зазначено в екзаменаційному листку);
- запрошення-перепустку.
"Готуйтеся відповідально та бережіть себе", - підсумували в УЦОЯО.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що учасники основних сесій ЄФВВ (для вступу до магістратури) та ЄВІ (для вступу до аспірантури) вже отримали свої результати, й пояснювали, як сформувати екзаменаційну картку, потрібну для вступу до закладів вищої освіти України.
Крім того, ми розповідали, що відомо про магістратуру для військових - хто і як може вступити без тестів і навіть перейти на бюджет.
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