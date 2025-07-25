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Без этого не пустят: как будущим магистрам не пропустить дополнительную сессию ЕВЭ и ЕПВИ

Пятница 25 июля 2025 12:28
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Без этого не пустят: как будущим магистрам не пропустить дополнительную сессию ЕВЭ и ЕПВИ Поступающие в магистратуру получили приглашения на дополнительную сессию ЕВЭ/ЕПВИ (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Приглашения для поступающих в магистратуру, которые в рамках дополнительной сессии планируют проходить Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и/или Единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) - уже в кабинетах участников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Как не пропустить тестирование и какие документы нужны

"Сегодня, 25 июля, в кабинетах участников вступительных испытаний размещены приглашения для поступающих в магистратуру, которые будут проходить тестирование в рамках дополнительной сессии", - рассказали в УЦОКО.

Уточняется, что в приглашениях указаны дата, время и место проведения:

  • Единого вступительного экзамена (ЕВЭ);
  • Единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ).

Без этого не пустят: как будущим магистрам не пропустить дополнительную сессию ЕВЭ и ЕПВИПоступающие в магистратуру получили приглашение на дополнительную сессию ЕВЭ/ЕФВВ (иллюстрация: testportal.gov.ua)

Для того чтобы успешно добраться до места тестирования, участникам испытаний советуют заранее:

  • спланировать свой график - на определенный в приглашении день тестирования;
  • проложить маршрут проезда (ведь в случае опоздания они не будут допущены в пункт тестирования).

Подчеркивается, что из соображений безопасности в открытом доступе не публикуют информацию о том, где на территории Украины состоятся тестирования - ни на сайтах УЦОКО или региональных центров оценивания качества образования, ни на официальных страницах в социальных сетях.

"По этой же причине не обнародован график тестирования", - добавили в УЦОКО.

Абитуриентам также настоятельно рекомендуют не разглашать, где и когда будет проходить тестирование, "ведь от этого может зависеть безопасность всех участников вступительных испытаний".

В завершение гражданам напомнили, что абитуриенту обязательно нужно иметь при себе для допуска в пункт тестирования:

  • оригинал экзаменационного листа;
  • документ, на основании которого он зарегистрирован для участия во вступительных испытаниях (серию - при наличии) и номер которого указан в экзаменационном листе);
  • приглашение-пропуск.

"Готовьтесь ответственно и берегите себя", - подытожили в УЦОКО.

Напомним, ранее мы сообщали, что участники основных сессий ЕПВИ (для поступления в магистратуру) и ЕВЭ (для поступления в аспирантуру) уже получили свои результаты, и объясняли, как сформировать экзаменационную карточку, нужную для поступления в учреждения высшего образования Украины.

Кроме того, мы рассказывали, что известно о магистратуре для военных - кто и как может поступить без тестов и даже перейти на бюджет.

Читайте также об образовательных грантах 2025 года - кто из поступающих может получить деньги на обучение, какую сумму и при каких условиях.

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