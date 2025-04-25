Цього не навчали раніше. У "Армія+" запустили новий освітній курс

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

В міністерстві пояснили, що це практичний гід із керування особистими фінансами в умовах військової служби. Він розповість як:

планувати бюджет,

заощаджувати,

інвестувати,

розуміти податки та страхування.

Курс адаптований саме під потреби військових: враховує специфіку доходів, пільги, ризики та реальні життєві ситуації.

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко заявила, що міністерство продовжує розширювати лінійку курсів, які стосуються не тільки бойової роботи, а й інших корисних тем.

"Нещодавно запустили навчання про історію України та систему DOT-Chain, а зараз - про фінансову грамотність, навички з якої сьогодні є дуже актуальними. Продовжуємо перетворювати Армія+ на екосистему, яка готова відреагувати на будь-який запит військового", - пояснила вона.

Що відомо про курс про фінансову грамотність

Курс складається із 20 модулів, у кінці кожного є тест на засвоєння знань. Після всіх модулів - фінальний іспит, після успішного складання якого військові можуть отримати електронний сертифікат.

Загалом, як відомо, в "Армія+" тепер десять освітніх курсів.

"70 800 військових вже проходять курси, а 28 500 з них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші курси - це "Безпілотні системи. Основи БпЛА" та "Інформаційна стійкість. Кібербезпека", - зауважили в Міноборони.