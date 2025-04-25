Цього не навчали раніше. У "Армія+" запустили новий освітній курс
У застосунку "Армія+" запустили новий навчальний курс. Відтепер військових навчатимуть фінансовій грамотності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
В міністерстві пояснили, що це практичний гід із керування особистими фінансами в умовах військової служби. Він розповість як:
- планувати бюджет,
- заощаджувати,
- інвестувати,
- розуміти податки та страхування.
Курс адаптований саме під потреби військових: враховує специфіку доходів, пільги, ризики та реальні життєві ситуації.
Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко заявила, що міністерство продовжує розширювати лінійку курсів, які стосуються не тільки бойової роботи, а й інших корисних тем.
"Нещодавно запустили навчання про історію України та систему DOT-Chain, а зараз - про фінансову грамотність, навички з якої сьогодні є дуже актуальними. Продовжуємо перетворювати Армія+ на екосистему, яка готова відреагувати на будь-який запит військового", - пояснила вона.
Що відомо про курс про фінансову грамотність
Курс складається із 20 модулів, у кінці кожного є тест на засвоєння знань. Після всіх модулів - фінальний іспит, після успішного складання якого військові можуть отримати електронний сертифікат.
Загалом, як відомо, в "Армія+" тепер десять освітніх курсів.
"70 800 військових вже проходять курси, а 28 500 з них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші курси - це "Безпілотні системи. Основи БпЛА" та "Інформаційна стійкість. Кібербезпека", - зауважили в Міноборони.
"Армія+" для військових
Зауважимо, що застосунок "Армія+" офіційно запустили на початку серпня 2024 року. Доступ до додатка мають лише чинні військові.
Нагадаємо, що наприкінці грудня 2024 року в "Армія+" запустили нову програму "Плюси" для військових.
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