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Этому не учили раньше. В "Армия+" запустили новый образовательный курс

Украина, Пятница 25 апреля 2025 20:51
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Этому не учили раньше. В "Армия+" запустили новый образовательный курс Фото: в "Армия+" запустили новый образовательный курс (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В приложении "Армия+" запустили новый учебный курс. Отныне военных будут обучать финансовой грамотности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В министерстве объяснили, что это практический гид по управлению личными финансами в условиях военной службы. Он расскажет как:

  • планировать бюджет,
  • экономить,
  • инвестировать,
  • понимать налоги и страхование.

Курс адаптирован именно под нужды военных: учитывает специфику доходов, льготы, риски и реальные жизненные ситуации.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что министерство продолжает расширять линейку курсов, которые касаются не только боевой работы, но и других полезных тем.

"Недавно запустили обучение об истории Украины и системе DOT-Chain, а сейчас - о финансовой грамотности, навыки по которой сегодня очень актуальны. Продолжаем превращать Армия+ в экосистему, которая готова отреагировать на любой запрос военного", - пояснила она.

Что известно о курсе о финансовой грамотности

Курс состоит из 20 модулей, в конце каждого есть тест на усвоение знаний. После всех модулей - финальный экзамен, после успешной сдачи которого военные могут получить электронный сертификат.

В целом, как известно, в "Армия+" теперь десять образовательных курсов.

"70 800 военных уже проходят курсы, а 28 500 из них завершили хотя бы один курс полностью. Самые популярные курсы - это "Беспилотные системы. Основы БпЛА" и "Информационная устойчивость. Кибербезопасность", - отметили в Минобороны.

"Армия+" для военных

Заметим, что приложение "Армия+" официально запустили в начале августа 2024 года. Доступ к приложению имеют только действующие военные.

Напомним, что в конце декабря 2024 года в "Армия+" запустили новую программу "Плюсы" для военных.

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