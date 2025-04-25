Этому не учили раньше. В "Армия+" запустили новый образовательный курс

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

В министерстве объяснили, что это практический гид по управлению личными финансами в условиях военной службы. Он расскажет как:

планировать бюджет,

экономить,

инвестировать,

понимать налоги и страхование.

Курс адаптирован именно под нужды военных: учитывает специфику доходов, льготы, риски и реальные жизненные ситуации.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что министерство продолжает расширять линейку курсов, которые касаются не только боевой работы, но и других полезных тем.

"Недавно запустили обучение об истории Украины и системе DOT-Chain, а сейчас - о финансовой грамотности, навыки по которой сегодня очень актуальны. Продолжаем превращать Армия+ в экосистему, которая готова отреагировать на любой запрос военного", - пояснила она.

Что известно о курсе о финансовой грамотности

Курс состоит из 20 модулей, в конце каждого есть тест на усвоение знаний. После всех модулей - финальный экзамен, после успешной сдачи которого военные могут получить электронный сертификат.

В целом, как известно, в "Армия+" теперь десять образовательных курсов.

"70 800 военных уже проходят курсы, а 28 500 из них завершили хотя бы один курс полностью. Самые популярные курсы - это "Беспилотные системы. Основы БпЛА" и "Информационная устойчивость. Кибербезопасность", - отметили в Минобороны.