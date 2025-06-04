Без цього документа не випустять за кордон: як отримати ветпаспорт на улюбленця

Офіційний ветеринарно-санітарний паспорт - це ідентифікаційний документ, що містить інформацію про здоров’я, вакцинацію, лікування та власника домашньої тварини. Його можна оформити лише у державній ветеринарній установі. Паспорт чинний протягом усього життя тварини.

Навіщо потрібен паспорт

Документ необхідний для:

виїзду за кордон,

участі у виставках,

внесення в електронні бази,

спрощення лікування у ветклініках.

Як оформити ветпаспорт

Для того, щоб оформити ветеринарний паспорт, власники тварин мають звернутися до державної установи ветеринарної медицини (перелік - на сайті Держпродспоживслужби).

Потім необхідно пройти огляд у держветлікаря та надати документи про себе як власника. Також потрібно переконатися, що тварина має мікрочип або клеймо (до 3 липня 2011 року).

Перед отриманням офіційних документів потрібно провести вакцинацію проти сказу (зі свіжим щепленням, яке вносять одразу після обробки від паразитів). Варто пам’ятати, що старі щеплення не можна переносити у новий паспорт - усе вносять лише після актуальних обробок.

Коли можуть відмовити

Паспорт не видадуть, якщо:

лікар не зможе оглянути тварину,

немає ідентифікатора (чипа або клейма),

тварина не щеплена від сказу, а власник відмовляється від вакцинації.

Як виглядає офіційний документ

Паспорт має: