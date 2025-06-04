UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Без цього документа не випустять за кордон: як отримати ветпаспорт на улюбленця

Фото: Ветеринарний паспорт на домашню тварину в Україні (dp.dpss.gov.ua)
Автор: Тетяна Веремєєва

Домашні тварини в Україні повинні мати ветеринарний паспорт. Оформити його можна виключно у державній ветеринарній установі.

Офіційний ветеринарно-санітарний паспорт - це ідентифікаційний документ, що містить інформацію про здоров’я, вакцинацію, лікування та власника домашньої тварини. Його можна оформити лише у державній ветеринарній установі. Паспорт чинний протягом усього життя тварини.

Навіщо потрібен паспорт

Документ необхідний для:

  • виїзду за кордон,
  • участі у виставках,
  • внесення в електронні бази,
  • спрощення лікування у ветклініках.

Як оформити ветпаспорт

Для того, щоб оформити ветеринарний паспорт, власники тварин мають звернутися до державної установи ветеринарної медицини (перелік - на сайті Держпродспоживслужби).

Потім необхідно пройти огляд у держветлікаря та надати документи про себе як власника. Також потрібно переконатися, що тварина має мікрочип або клеймо (до 3 липня 2011 року).

Перед отриманням офіційних документів потрібно провести вакцинацію проти сказу (зі свіжим щепленням, яке вносять одразу після обробки від паразитів). Варто пам’ятати, що старі щеплення не можна переносити у новий паспорт - усе вносять лише після актуальних обробок.

Коли можуть відмовити

Паспорт не видадуть, якщо:

  • лікар не зможе оглянути тварину,
  • немає ідентифікатора (чипа або клейма),
  • тварина не щеплена від сказу, а власник відмовляється від вакцинації.

Як виглядає офіційний документ

Паспорт має:

  • українську та англійську мови,
  • ISO-код України на обкладинці,
  • унікальний номер,
  • затверджену форму згідно з наказами Мінагрополітики №288 і №1366 (з 01.06.2026).

Нагадаємо, із 12 травня 2025 року в Києві діє обов’язкова реєстрація собак через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи). Щоб зареєструвати тварину, власнику потрібно звернутися до найближчого ЦНАПу, заповнити форму №1, надати квитанцію про оплату та, за наявності, документи про чипування. Після процедури собака отримує унікальний номер, а власник - реєстраційне посвідчення, що підтверджує право власності.

РБК-Україна також розповідало, для чого потрібна реєстрація собак, які вже мають ветеринарний паспорт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Домашні твариниТвариниДокументи