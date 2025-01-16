В ЦНС розповіли про зрив планів росіян з мобілізації на окупованих територіях України

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України мали намір набрати у 2024 році на контрактну службу в армію 10 тисяч осіб з поміж місцевих мешканців. Але реалізувати Кремлю такі плани не вдалося.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

Зазначається, що з метою рекрутингу жителів тимчасово підконтрольних російським окупантам районів України до лав Збройних сил РФ ворог, порушуючі міжнародне право, проводить як агітацію своїх ідеологічних прихильників, так і застосовує методи залякування, інкримінуючи місцевим різноманітні "правопорушення".

Також окупанти традиційно запевняють, що мобілізованих до армії РФ начебто не будуть відправляти до лінії бойового зіткнення, але практика показує, що це не відповідає дійсності.

У ЦНС заявляють, що навіть такі методи не допомогли росіянам виконати свої плани на 2024 рік у 10 тисяч "контрактників" з поміж числа мешканців окупованих територій України.

"Особливо катастрофічною стала ситуація на ТОТ півдня (Херсонська та Запорізька області), де плани з мобілізації були зірвані на понад 50%", - розповіли в Центрі.

Також у ЦНС закликали українців, яки проживають на підконтрольних російським загарбникам територіях, ігнорувати ініціативи ворога та надавати інформацію щодо окупаційних рекрутерів та розміщення штабів ЗС РФ на ТОТ за посиланням в Telegram-каналі https://t.me/official_sprotyv_bot.

Мобілізація на окупованих територіях

Близько тижня тому у Головному управлінні розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) розповіли, що російська окупаційна "влада" у період з 1 жовтня до 31 грудня 2024 року проводила примусовий призов на строкову службу серед жителів ТОТ в Херсонській та Запорізькій областях.

За даними військової розвідки, у цей період ворог призвав в армію РФ близько 300 місцевих мешканців.

В ГУР також нагадали, що міжнародне гуманітарне право забороняє мобілізацію жителів окупованих територій до армії країни-агресора, оскільки це є грубим порушенням прав людини.

Додамо, нещодавно в Центрі національного спротиву поінформували, що колаборанти формують списки українців в окупації, яких призвуть до армії РФ.