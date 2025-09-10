У ЦПД оцінили наслідки удару "Шахедів" по Польщі

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що у нинішній геополітичній ситуації треба посилити військову підтримку України або ж готуватись до війни за Балтійські країни в майбутньому.
"Тут вже або сила зараз, і не тільки шляхом підтримки України, або війна за Балтію в майбутньому. Третього варіанту не лишається", – зазначив експерт.
За його словами, міжнародна спільнота повинна усвідомлювати ризики, що постають перед регіоном, і діяти рішуче, щоб не допустити ескалації конфлікту.
На думку Коваленка, відкладання рішучих кроків може призвести до більш масштабних і небезпечних наслідків у майбутньому.
У ніч на 10 вересня польський повітряний простір зазнав багаторазового порушення російськими "Шахедами" під час масштабного удару на заході України.
Польські збройні сили, спільно з НАТО, піднімали бойову авіацію, включно з винищувачами, включно F-35, а також активували системи ППО і радіолокації на найвищий рівень готовності.
За даними військових, кілька дронів було збито. Точна кількість не уточнюється, але оцінюється як багаторазове порушення повітряного простору.
Тимчасово припинили роботу чотири аеропорти: Варшавський (Chopin і Modlin), Жешув–Ясьонка (Rzeszów-Jasionka) і Люблін - через "незаплановану військову діяльність".