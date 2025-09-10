UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У ЦПД оцінили наслідки удару "Шахедів" по Польщі

Ілюстративне фото: атака дронів (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що у нинішній геополітичній ситуації треба посилити військову підтримку України або ж готуватись до війни за Балтійські країни в майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Коваленка в Телеграм.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що у нинішній геополітичній ситуації залишаються лише два варіанти розвитку подій в Україні: застосування сили вже сьогодні або ризик великої війни за Балтійські країни в майбутньому.

"Тут вже або сила зараз, і не тільки шляхом підтримки України, або війна за Балтію в майбутньому. Третього варіанту не лишається", – зазначив експерт.

За його словами, міжнародна спільнота повинна усвідомлювати ризики, що постають перед регіоном, і діяти рішуче, щоб не допустити ескалації конфлікту.

На думку Коваленка, відкладання рішучих кроків може призвести до більш масштабних і небезпечних наслідків у майбутньому.

Що відомо про атаку дронів на Польщу

У ніч на 10 вересня польський повітряний простір зазнав багаторазового порушення російськими "Шахедами" під час масштабного удару на заході України.

Польські збройні сили, спільно з НАТО, піднімали бойову авіацію, включно з винищувачами, включно F-35, а також активували системи ППО і радіолокації на найвищий рівень готовності.

За даними військових, кілька дронів було збито. Точна кількість не уточнюється, але оцінюється як багаторазове порушення повітряного простору.

Тимчасово припинили роботу чотири аеропорти: Варшавський (Chopin і Modlin), Жешув–Ясьонка (Rzeszów-Jasionka) і Люблін - через "незаплановану військову діяльність".

Війна в Україні