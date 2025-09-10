В ЦПД оценили последствия удара "Шахедов" по Польше

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что в нынешней геополитической ситуации надо усилить военную поддержку Украины или же готовиться к войне за Балтийские страны в будущем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Коваленко в Телеграм.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что в нынешней геополитической ситуации остаются только два варианта развития событий в Украине: применение силы уже сегодня или риск большой войны за Балтийские страны в будущем.
"Здесь уже или сила сейчас, и не только путем поддержки Украины, или война за Балтию в будущем. Третьего варианта не остается", - отметил эксперт.
По его словам, международное сообщество должно осознавать риски, стоящие перед регионом, и действовать решительно, чтобы не допустить эскалации конфликта.
По мнению Коваленко, откладывание решительных шагов может привести к более масштабным и опасным последствиям в будущем.
В ночь на 10 сентября польское воздушное пространство подверглось многократному нарушению российскими "Шахедами" во время масштабного удара на западе Украины.
Польские вооруженные силы, совместно с НАТО, поднимали боевую авиацию, включая истребители, включая F-35, а также активировали системы ПВО и радиолокации на самый высокий уровень готовности.
По данным военных, несколько дронов были сбиты. Точное количество не уточняется, но оценивается как многократное нарушение воздушного пространства.
Временно прекратили работу четыре аэропорта: Варшавский (Chopin и Modlin), Жешув-Ясенка (Rzeszów-Jasionka) и Люблин - из-за "незапланированной военной деятельности".