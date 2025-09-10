ua en ru
Ср, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У ЦПД оцінили наслідки удару "Шахедів" по Польщі

Середа 10 вересня 2025 07:21
UA EN RU
У ЦПД оцінили наслідки удару "Шахедів" по Польщі Ілюстративне фото: атака дронів (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що у нинішній геополітичній ситуації треба посилити військову підтримку України або ж готуватись до війни за Балтійські країни в майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Коваленка в Телеграм.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що у нинішній геополітичній ситуації залишаються лише два варіанти розвитку подій в Україні: застосування сили вже сьогодні або ризик великої війни за Балтійські країни в майбутньому.

"Тут вже або сила зараз, і не тільки шляхом підтримки України, або війна за Балтію в майбутньому. Третього варіанту не лишається", – зазначив експерт.

За його словами, міжнародна спільнота повинна усвідомлювати ризики, що постають перед регіоном, і діяти рішуче, щоб не допустити ескалації конфлікту.

На думку Коваленка, відкладання рішучих кроків може призвести до більш масштабних і небезпечних наслідків у майбутньому.

Що відомо про атаку дронів на Польщу

У ніч на 10 вересня польський повітряний простір зазнав багаторазового порушення російськими "Шахедами" під час масштабного удару на заході України.

Польські збройні сили, спільно з НАТО, піднімали бойову авіацію, включно з винищувачами, включно F-35, а також активували системи ППО і радіолокації на найвищий рівень готовності.

За даними військових, кілька дронів було збито. Точна кількість не уточнюється, але оцінюється як багаторазове порушення повітряного простору.

Тимчасово припинили роботу чотири аеропорти: Варшавський (Chopin і Modlin), Жешув–Ясьонка (Rzeszów-Jasionka) і Люблін - через "незаплановану військову діяльність".

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
Новини
Під ударом три воєводства та закриті аеропорти: що відомо про нічну атаку "Шахедів" на Польщу
Під ударом три воєводства та закриті аеропорти: що відомо про нічну атаку "Шахедів" на Польщу
Аналітика
Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України