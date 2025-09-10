У ЦПД оцінили наслідки удару "Шахедів" по Польщі

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що у нинішній геополітичній ситуації треба посилити військову підтримку України або ж готуватись до війни за Балтійські країни в майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Коваленка в Телеграм.

"Тут вже або сила зараз, і не тільки шляхом підтримки України, або війна за Балтію в майбутньому. Третього варіанту не лишається", – зазначив експерт.

За його словами, міжнародна спільнота повинна усвідомлювати ризики, що постають перед регіоном, і діяти рішуче, щоб не допустити ескалації конфлікту.

На думку Коваленка, відкладання рішучих кроків може призвести до більш масштабних і небезпечних наслідків у майбутньому.