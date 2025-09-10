В ЦПД оценили последствия удара "Шахедов" по Польше

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что в нынешней геополитической ситуации надо усилить военную поддержку Украины или же готовиться к войне за Балтийские страны в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Коваленко в Телеграм.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что в нынешней геополитической ситуации остаются только два варианта развития событий в Украине: применение силы уже сегодня или риск большой войны за Балтийские страны в будущем.

"Здесь уже или сила сейчас, и не только путем поддержки Украины, или война за Балтию в будущем. Третьего варианта не остается", - отметил эксперт.

По его словам, международное сообщество должно осознавать риски, стоящие перед регионом, и действовать решительно, чтобы не допустить эскалации конфликта.

По мнению Коваленко, откладывание решительных шагов может привести к более масштабным и опасным последствиям в будущем.