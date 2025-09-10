ua en ru
Ср, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В ЦПД оценили последствия удара "Шахедов" по Польше

Среда 10 сентября 2025 07:21
UA EN RU
В ЦПД оценили последствия удара "Шахедов" по Польше Иллюстративное фото: атака дронов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что в нынешней геополитической ситуации надо усилить военную поддержку Украины или же готовиться к войне за Балтийские страны в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Коваленко в Телеграм.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что в нынешней геополитической ситуации остаются только два варианта развития событий в Украине: применение силы уже сегодня или риск большой войны за Балтийские страны в будущем.

"Здесь уже или сила сейчас, и не только путем поддержки Украины, или война за Балтию в будущем. Третьего варианта не остается", - отметил эксперт.

По его словам, международное сообщество должно осознавать риски, стоящие перед регионом, и действовать решительно, чтобы не допустить эскалации конфликта.

По мнению Коваленко, откладывание решительных шагов может привести к более масштабным и опасным последствиям в будущем.

Что известно об атаке дронов на Польшу

В ночь на 10 сентября польское воздушное пространство подверглось многократному нарушению российскими "Шахедами" во время масштабного удара на западе Украины.

Польские вооруженные силы, совместно с НАТО, поднимали боевую авиацию, включая истребители, включая F-35, а также активировали системы ПВО и радиолокации на самый высокий уровень готовности.

По данным военных, несколько дронов были сбиты. Точное количество не уточняется, но оценивается как многократное нарушение воздушного пространства.

Временно прекратили работу четыре аэропорта: Варшавский (Chopin и Modlin), Жешув-Ясенка (Rzeszów-Jasionka) и Люблин - из-за "незапланированной военной деятельности".

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
Под ударом три воеводства и закрытые аэропорты: что известно о ночной атаке "Шахедов" на Польшу
Под ударом три воеводства и закрытые аэропорты: что известно о ночной атаке "Шахедов" на Польшу
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины