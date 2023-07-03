ЦНС: на окупованій частині Херсонської області можлива епідемія

Зазначається, що йдеться про 12 кладовищ, один скотомогильник та біометричну (біотермічну) яму на окупованих районах регіону.

Такі дані циркулюють у внутрішніх документах окупаційної "адміністрації" підконтрольної військам РФ території Херсонської області, зазначається в публікації.

"Підтоплення таких об'єктів може призвести до епідемій на тимчасово окупованих територіях", - зазначають у ЦНС.

Підрив Каховської ГЕС та епідеміологічна ситуація

Російські військові підірвали Каховську ГЕС уночі 6 червня. Внаслідок цього теракту Херсонську область затопило десятками тисяч кубометрів води, десятки населених пунктів опинилися під водою.

При цьому на окупованій частині Херсонської області російські загарбники не лише не проводили евакуацію, а й забороняли місцевому населенню евакуюватись у безпечніші райони самостійно.

Так, тільки в тимчасово підконтрольних військам РФ Олешках відомо про понад 500 випадків загибелі людей.

Тим часом у МОЗ України зазначили, що росіяни активно поширюють фейки про нібито спалах холери в областях, які постраждали від підтоплення. Насправді ж медики наголошують, що на територіях Херсонської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської та Одеської областей не зареєстровано жодного підтвердженого випадку холери.

Додамо, що знищення Каховської ГЕС спричинило масштабну екологічну катастрофу. Дії окупантів призвели до масового моря риби та знищення рідкісних видів тварин. Нагадаємо, що раніше в Одесі всі пляжі визнали непридатними після підриву гідроелектростанції.