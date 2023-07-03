ЦНС: на оккупированной части Херсонской области возможна эпидемия

Отмечается, что речь идет о 12 кладбищах, одном скотомогильнике и биометрической (биотермической) яме на оккупированных районах региона.

Такие данные циркулируют во внутренних документах оккупационной "администрации" подконтрольной войскам РФ территории Херсонской области, указывается в публикации.

"Подтопление таких объектов может привести к эпидемиям на временно оккупированных территориях", - отмечают в ЦНС.

Подрыв Каховской ГЭС и эпидемиологическая ситуация

Российские военные подорвали Каховскую ГЭС ночью 6 июня. В результате этого теракта Херсонскую область затопило десятками тысяч кубометров воды, десятки населенных пунктов оказались под водой.

При этом на оккупированной части Херсонской области российские захватчики не только не проводили эвакуацию, но и запрещали местному населению эвакуироваться в более безопасные районы самостоятельно.

Так, только во временно подконтрольных войскам РФ Олешках известно о более 500 случаях гибели людей.

Между тем в Минздраве Украины отметили, что россияне активно распространяют фейки о якобы вспышке холеры в областях, пострадавших от подтопления. На самом же деле медики подчеркивают, что на территориях Херсонской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областей не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая холеры.

Добавим, что уничтожение Каховской ГЭС вызвало масштабную экологическую катастрофу. Действия оккупантов привели к массовому морю рыбы и уничтожению редких видов животных. Напомним, что ранее в Одессе все пляжи признали непригодными после подрыва гидроэлектростанции.