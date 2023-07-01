Будьте обережні. Окупанти запустили нову ІПСО на затоплених через підрив ГЕС територіях

Мережею масово шириться фейк щодо спалахів холери в областях, які постраждали від підтоплення. Повідомлення також адресно розсилаються користувачам через месенджери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ України .

"Наголошуємо, що дана інформація не відповідає дійсності та є частиною ворожої ІПСО", - йдеться в повідомленні.

В міністерстві зазначають, що на сьогодні в Україні на територіях Херсонської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської та Одеської областей не зареєстровано жодного підтвердженого випадку холери.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС 6 червня. У результаті Херсонщину затопило десятками тисяч кубометрів води. Також було затоплено деякі населені пункти Миколаївської області. У свою чергу, на Дніпропетровщині виник дефіцит води. Понад тиждень проходила ліквідація наслідків затоплення. Подекуди вода піднялася до 5 метрів.

На окупованій частині Херсонської області окупанти не лише не проводили евакуацію, а й забороняли місцевому населенню евакуюватись у безпечніші райони самостійно. У зв'язку з цим лише у тимчасово окупованих Олешках відомо про понад 500 випадків загибелі людей.