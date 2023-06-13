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ЦНС: на Донбасі дезертували мобілізовані РФ "зеки", вбивши солдатів і викравши зброю

Новость на русском →
Вівторок 13 червня 2023 03:19
ЦНС: на Донбасі дезертували мобілізовані РФ "зеки", вбивши солдатів і викравши зброю Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

На тимчасово окупованій частині Донецької області продовжують фіксувати бунти серед мобілізованих російськими окупантами ув'язнених, які дезертирують із фронту, викрадаючи зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Так, було зафіксовано випадок втечі групи мобілізованих російських "зеків" на Лиманському напрямку.

Ці ув'язнені, яких РФ відправила воювати в Україну у складі своїх окупаційних сил, проходили навчання у тренувальних таборах, наводить ЦНС дані партизанського руху "Атеш".

Група бунтівників вирішила втекти, прихопивши із собою вантажівку з озброєнням. Під час втечі мобілізовані "зеки" вбили 3 інструкторів зі складу військовослужбовців РФ на контрактній службі з метою заволодіння зброєю.

Після цього група дезертирів зникла у невідомому напрямку. Наразі росіяни ведуть пошуки втікачів.

"Такий хаос в рядах окупанта на руку українцям. Рух спротиву активізувався з новою силою та готовий скористатися моментом, щоб знищити ворога", - йдеться у повідомленні ЦНС.

Дезертирство у російській армії

Цей випадок дезертирства до військ російських окупантів - далеко не перший. Додамо також, що за даними Генштабу ЗСУ, останнім часом кількість подібних епізодів лише збільшується. Це пов'язано з успішними бойовими діями українських бійців та значними втратами Росармії в живій силі.

Нагадаємо, що нещодавно у тимчасово окупованому Сватовому Луганській області дезертували близько 40 військових РФ. Також повідомлялося, що 28 травня у тимчасово окупованому Соледарі Донецької області втекли семеро мобілізованих, які раніше були ув'язненими - тоді п'ятьох із них упіймали, а одного вбили.

Перед цим, 25 травня, стало відомо про аналогічний інцидент біля Сватового, коли близько 20 мобілізованих зникли, викравши "КамАЗ".

У тимчасово окупованій Арапівці Луганської області 9 червня дезертували близько 90 російських військовослужбовців.

Додамо, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області збільшились випадки дезертирства у штурмових підрозділах "Шторм-Z" російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції.

Як повідомлялося раніше, дезертирів у Росармії відправляють на "м'ясні штурми".

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