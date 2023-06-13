ЦНС: на Донбассе дезертировали мобилизованные РФ "зэки", убив солдат и похитив оружие

На временно оккупированной части Донецкой области продолжают фиксировать бунты среди мобилизованных российскими оккупантами заключенных, которые дезертируют с фронта, похищая оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

Так, был зафиксирован случай побега группы мобилизованных российских "зэков" на Лиманском направлении.

Эти заключенные, которых РФ отправила воевать в Украину в составе своих оккупационных сил, проходили обучение в тренировочных лагерях, приводит ЦНС данные партизанского движения "Атеш".

Группа бунтовщиков решила сбежать, прихватив с собой грузовик с вооружением. Во время побега мобилизованные "зэки" убили 3 инструкторов из состава военнослужащих РФ на контрактной службе, с целью завладения оружием.

После этого группа дезертиров скрылась в неизвестном направлении. В настоящее время россияне ведут поиски беглецов.

"Таков хаос в рядах оккупанта на руку украинцам. Движение сопротивления активизировалось с новой силой и готово воспользоваться моментом, чтобы уничтожить врага", - говорится в сообщении ЦНС.

Дезертирство в российской армии

Данный случай дезертирства в войска российских оккупантов - далеко не первый. Добавим также, что по данным Генштаба ВСУ, в последнее время количество подобных эпизодов только увеличивается. Это связано с успешными боевыми действиями украинских бойцов и значительными потерями Росармии в живой силе.

Напомним, что недавно во временно оккупированном Сватово Луганской области дезертировали около 40 военных РФ. Также сообщалось, что 28 мая во временно оккупированном Соледаре Донецкой области сбежали семь мобилизованных, которые раньше были заключенными - тогда пятерых из них поймали, а одного убили.

Перед этим, 25 мая, стало известно об аналогичном инциденте возле Сватового, когда около 20 мобилизованных скрылись, угнав "КамАЗ".

Во временно оккупированной Араповке Луганской области 9 июня дезертировали около 90 российских военнослужащих.

Добавим, что на временно оккупированных территориях Луганской области увеличились случаи дезертирства в штурмовых подразделениях "Шторм-Z" российских оккупационных войск, которые все чаще самовольно покидают боевые позиции.

Как сообщалось ранее, дезертиров в Росармии отправляют на "мясные штурмы".