ЦНС: у червні окупанти набрали сотню підлітків на ТОТ до "юнармії" РФ

"На ТОТ розбудовують мережу "юнармії" - російського аналога нацистського руху гітлер’югенд, мілітаристичного руху підлітків, як мають стати основою ЗС РФ надалі. У червні на Савур-Могилі присягу ворожому руху прийняло до сотні українських підлітків", - йдеться у повідомленні.

Надалі саме вони стануть основою для навчання у військових училищах при Міністерстві оборони Росії.

У відомстві зазначили, що російські окупанти заманюють підлітків через їх батьків, обіцянками про соціальне зростання дітей. Проте ворог не говорить про те, що саме українці й інші поневолені етноси імперії стають основою для штурмових загонів у війнах Кремля.

На кінець Центр національного спротиву закликав батьків більше часу приділяти дітям на окупованих територіях і не давати з них робити яничар, яких Москва потім відправить на чужі для них війни.