ЗСУ повернули втрачені позиції у Харківській та Луганській областях: карти ISW

Українські сили нещодавно відбили позиції на півночі Харківської області, а також повернули втрачені позиції на лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна. У той же час війська РФ просунулися в східній частині Часового Яру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Збройні сили України нещодавно відбили позиції на півночі Харківської області на тлі бойових дій 28 червня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 червня, показують, що українські сили нещодавно просунулися в центрі Вовчанська вздовж вулиці Героїв Чорнобиля.

Командир українського батальйону безпілотників, який діє на Харківському напрямку, 28 червня повідомив, що ситуація на півночі Харківської області стабілізувалася і що російські сили не досягли значного прогресу приблизно з 12 червня.

Також він заявив, що російські сили використовують на Харківському напрямі як штурмові підрозділи "Шторм", укомплектовані погано навченим персоналом, так і регулярні російські частини.

За його словами, російські сили швидко поповнюють свій склад у цьому районі, незважаючи на значні втрати.

Бої в районі Вовчанська та всередині нього 28 червня тривали. Повідомляється, що підрозділи російського інженерного батальйону "Фенікс" намагаються дистанційно замінувати райони на півночі Харківської області.

26 червня українське джерело заявило, що російські війська, можливо, втратили майже всю 83-у повітряно-десантну бригаду (ВДВ) на Харківському напрямку через значні втрати і відмову особового складу воювати, хоча ISW не виявив жодних доказів цього твердження і вважає його перебільшеним.

Також українські офіційні особи 16 та 23 червня повідомили, що РФ намагалася вивести підрозділи 83-ї повітряно-десантної бригади (ВДВ), які стали неефективними у бою після великих втрат на Харківському напрямку.

11 червня ISW помічала повідомлення про те, що підрозділи російської 83-ї бригади ВДВ діють поблизу Часового Яру.

Аналітики зазначають, що підрозділи російської 83-ї бригади ВДВ на Харківському напрямку, ймовірно, зазнали значних втрат, які зробили їх неефективними до бою.

Проте бригада навряд чи була повністю знищена, особливо з огляду на те, що залишається незрозумілим, наскільки більшу частину 83-ї бригади ВДВ росіяни перекинули з району Часового Яру на Вовчанський напрямок.

Операція №2 - Луганська область

Сили оборони України нещодавно повернули втрачені позиції на лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна.

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 червня, показують, що ЗСУ нещодавно повернули втрачені позиції на південь від Кремінної та на схід від села Тернове.

У той же час повідомляється, що 28 червня російські війська просунулися вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна. Однак підтверджених даних щодо просування російських військ у цьому районі немає.

Російський воєнкор стверджував, що війська РФ просунулися в районі Степової Новоселівки та Серебрянського лісу, але ISW не виявив підтвердження цих тверджень.

Армія РФ продовжувала наступальні операції:

на північний схід від Куп'янська в районі Синківки;

на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки;

на південний схід від Куп'янська в районі Степової Новоселівки, Стельмахівки та Піщаного;

на північний захід від Сватового в районі Кругляківки;

на захід від Сватового в районі Андріївки;

на південний захід від Сватового в районі Невського, Макіївки та Копанки;

на північний захід від Кремінної в районі Греківки;

на захід від Кремінної в районі Торського та Тернового;

на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісу 27 і 28 червня.

Операція №3 - Донецька область

Російські війська 28 червня провели посилені наступальні операції на Сіверському напрямку, проте підтверджених змін лінії фронту у цьому районі не відбулося.

Міноборони РФ заявило, що російські війська захопили Роздолівку 28 червня після того, як 27 червня російські воєнкори сказали, що армія Росії захопила цей населений пункт.

28 червня один із російських воєнкорів стверджував, що бійці російської 106-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) захопили Роздолівку 26 червня. Хоча інші воїнкори стверджували, що 27 та 28 червня у селищі тривали бої. ISW поки що не отримав підтвердження того, що російські сили захопили Роздолівку.

Український Генштаб повідомив, що 28 червня російські війська провели помітно інтенсивні наступальні операції на Сіверському напрямку. Російські війська атакували:

на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки;

на схід Сіверська в районі Верхньокам'янського;

на південний схід від Сіверська в районі Спірного;

Івано-Дарівки та Виїмки;

південніше Сіверська в районі Роздолівки 27 та 28 червня.

Російські війська нещодавно просунулися у східній частині Часового Яру, що вказує на те, що російські сили продовжують діяти в межах міста. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 червня, показують, що російські сили нещодавно просунулися на захід до бетонного заводу в мікрорайоні Канал (самий схід Часового Яру).

Прес-секретар української групи військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин 27 червня неодноразово робив заяви про те, що українські сили або витіснили всі російські сили з мікрорайону Канал, або витіснили більшу частину, але у мікрорайоні залишаються обмежені ізольовані російські групи.

Заяви Волошина і геолокаційні зйомки дій російських військ далі в межах мікрорайону Канал свідчать про те, що невеликі групи російської піхоти можуть входити і просуватися в мікрорайоні. Але швидше за все їм важко зайняти міцні позиції. Аналітики ISW поки що не виявили візуальних свідчень відновлення позицій українських сил у східній частині мікрорайону Канал чи інших ознак того, що українським силам вдалося повністю витіснити російські сили зі східної частини Часового Яру.

Російський військор стверджує, що станом на 27 червня російські війська закріпилися в центральній частині Калинівки (північ Часового Яру).

27 і 28 червня російські війська продовжували наступальні операції:

у районі Часового Яру;

мікрорайонів Новий та Канал (східна частина Часового Яру);

Іванівське (східна частина Часового Яру);

Кліщіївці (південно-східна частина Часового Яру).

28 червня ворог продовжив наступальні дії на Торецькому напрямку, проте підтверджених змін лінії фронту у цьому районі не відбулося.

Російські блогери стверджують, що 28 червня війська РФ закріпилися на околиці Нью-Йорка (на південь від Торецька) і досягли успіхів у районі Залізного та Південного (обидва на південний схід від Торецька).

Також 27 червня російський військор заявив, що російські війська знаходяться за 1,5 км від Торецька, хоча наразі ISW оцінює, що російські війська перебувають більш ніж за три кілометри від міста.

Росіяни також продовжили наступ під Торецьком та на схід від Торецька в районі Дружби та Північного 27 та 28 червня.

У звіті ISW йдеться про те, що 28 червня окупанти продовжили наступальні операції на захід від Авдіївки, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Російські воєнкори стверджують, що армія РФ просунулась біля ставка на північно-західній околиці Новоолександрівки (на північний захід від Авдіївки) та відтісняють українські війська у бік Воздвиженки (на північний захід від Авдіївки).

Також блогери РФ стверджували, що армія загарбників досягла незначних успіхів у районі Сокола (на північний захід від Авдіївки) та в районі Яснобродівки (на захід від Авдіївки).

Російські війська продовжили наступальні операції:

на північний захід від Авдіївки в районі Воздвиженки, Новоолександрівки, Прогресу, Євгенівки та Новоселівки Першої;

на захід від Авдіївки в районі Уманського та Яснобродівки;

та на південний захід від Авдіївки в районі Карлівки 27 та 28 червня.

28 червня війська РФ продовжили наступальні операції на захід та південний захід від Донецька, але жодних підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

За словами російського військора від 27 червня, армія окупантів просунулась на глибину до 550 метрів та на ширину 150 метрів у районі Красногорівки (на захід від Донецька). Інший російський блогер заявив, що війська РФ просунулися на глибину 700 метрів на південь від Костянтинівки (на південний захід від Донецька) і знаходяться за три кілометри від шосе О0532 (Костянтинівка-Вугледар).

27 та 28 червня російські війська продовжили наступальні операції на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки, а також на південний захід від Донецька в районі Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного.

Аналітики додали, що 28 червня війська РФ не проводили наземних операцій у районі кордону Донецької та Запорізької областей.

Південна вісь

28 червня російські війська продовжили наземні атаки на заході Запорізької області в районі Малої Токмачки (на північний схід від Роботино), але підтверджених змін на лінії фронту не відбулося.

Один з російських воєнкорів стверджував, що війська РФ просунулися як мінімум на кілометр в районі села Загірного (на північний схід від Роботино і на південний захід від Гуляйполя), але експерти ISW не виявили візуального підтвердження цього твердження.

28 червня тривали бої на лівому березі Херсонської області, у тому числі в районі Кринок і Антонівського мосту, але змін лінії фронту, що підтверджували, не відбулося.

Російський воєнкор розвинув твердження про те, що російські сили ефективно контролюють Кринки, але українські сили утримують позиції у підвалах, які війська РФ не можуть розмінувати.