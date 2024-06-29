ЦНС: в июне оккупанты набрали сотню подростков на ТОТ в "юнармию" РФ

"На ТОТ строят сеть "юнармии" - российского аналога нацистского движения гитлерьюгенд, милитаристического движения подростков, которые должны стать основой ВС РФ в дальнейшем. В июне на Савур-Могиле присягу вражескому движению приняло до сотни украинских подростков", - говорится в сообщении.

В последствии именно они станут основой для обучения в военных училищах при Министерстве обороны России.

В ведомстве отметили, что российские оккупанты заманивают подростков через их родителей, обещаниями о социальном росте детей. Однако враг не говорит о том, что украинцы и другие порабощенные этносы империи становятся основой для штурмовых отрядов в войнах Кремля.

В конце Центр национального сопротивления призвал родителей больше времени уделять детям на оккупированных территориях и не давать из них делать янычар, которых Москва затем отправит на чужие для них войны.