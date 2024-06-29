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ЦНС: в июне оккупанты набрали сотню подростков на ТОТ в "юнармию" РФ

Фото: флаг страны-агрессора России (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россия продолжает проводить систематические мероприятия по милитаризации подростков на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ). В частности, в "юнармию" РФ набрали около сотни украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления.

"На ТОТ строят сеть "юнармии" - российского аналога нацистского движения гитлерьюгенд, милитаристического движения подростков, которые должны стать основой ВС РФ в дальнейшем. В июне на Савур-Могиле присягу вражескому движению приняло до сотни украинских подростков", - говорится в сообщении.

В последствии именно они станут основой для обучения в военных училищах при Министерстве обороны России.

В ведомстве отметили, что российские оккупанты заманивают подростков через их родителей, обещаниями о социальном росте детей. Однако враг не говорит о том, что украинцы и другие порабощенные этносы империи становятся основой для штурмовых отрядов в войнах Кремля.

В конце Центр национального сопротивления призвал родителей больше времени уделять детям на оккупированных территориях и не давать из них делать янычар, которых Москва затем отправит на чужие для них войны.

Напомним, что согласно новому отчету американского Института изучения войны, Силы обороны Украины вернули утраченные позиции на севере Харьковской области и на линии Купянск-Сватово-Кременная. В то же время и враг имеет продвижение в восточной части Часового Яра.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украине удалось вернуть из российского плена заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Неримана Джеляла и девять украинцев.

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