Цивінський вказав на шкідливість зарегульованості діяльності бізнесу

Директор Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Цивінський розкритикував принцип "собі - все, ворогам - закон", який є наслідком зайвої зарегульованості підприємницької діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Цивінського в ефірі YouTube-каналу ProUA.

"Приймається багато нормативно-правових актів. І ми повинні реагувати, коли бачимо, що вони призводять до якихось антиконкурентних дій або до банального вчинення кримінальних правопорушень. Ідея у чому – ми повинні попередити злочин, ане очікувати, поки підприємець щось порушить", - зазначив Цивінський.

На думку директора БЕБ, принцип "Собі - все, ворогам - закон" є наслідком складної і заплутаної системи регулювання діяльності бізнесу, що призводить до підвищення ролі особистих зв’язків.

"Корупція - одне, а зайва зарегульованість, яка створює такі обставини, коли підприємець має комунікацію з кимось (з посадовців, - ред.) і успішно працює, а інший банально не може здійснювати свою діяльність - ось такі речі ми повинні усувати", - додав Цивінський.

Нагадаємо, раніше Цивінський назвав чотири принципи, на яких базується нова філософія роботи бюро: дія на конкретній території, взаємодія з бізнесом, профілактика злочинів та робота на основі даних, а не емоцій.