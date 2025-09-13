Цивинский указал на вредность зарегулированности деятельности бизнеса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Цивинского в эфире YouTube-канала ProUA .

"Принимается много нормативно-правовых актов. И мы должны реагировать, когда видим, что они приводят к каким-то антиконкурентным действиям или к банальному совершению уголовных правонарушений. Идея в чем - мы должны предупредить преступление, а не ожидать, пока предприниматель что-то нарушит", - отметил Цывинский.

По мнению директора БЭБ, принцип "Себе - все, врагам - закон" является следствием сложной и запутанной системы регулирования деятельности бизнеса, что приводит к повышению роли личных связей.

"Коррупция - одно, а излишняя зарегулированность, которая создает такие обстоятельства, когда предприниматель имеет коммуникацию с кем-то (из чиновников, - ред.) и успешно работает, а другой банально не может осуществлять свою деятельность - вот такие вещи мы должны устранять", - добавил Цывинский.

Напомним, ранее Цывинский назвал четыре принципа, на которых базируется новая философия работы бюро: действие на конкретной территории, взаимодействие с бизнесом, профилактика преступлений и работа на основе данных, а не эмоций.