"Цитадель". Як виглядають укриття для захисту українських школярів від обстрілів

Що відомо про "Цитадель"

Укриття спроєктоване з урахуванням особливостей освітнього середовища. Це циліндричні конструкції діаметром 2,4 м, які монтуються в землю на глибину до 5 м на шкільних подвір’ях або поруч із будівлями.

Модуль для шкіл у межах проєкту "Цитадель" розрахований на 48 людей, а кілька модулів можна об'єднувати у складні конфігурації. Створила "Цитадель" Група Метінвест, у партнерстві з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України за підтримки Міністерства розвитку громад і територій.

"Ми вже маємо значний досвід у виробництві й застосуванні сталевих підземних укриттів - "криївок" для поясів оборони та операторів дронів. З них також побудований перший в історії України підземний шпиталь та командні центри бригад, які довели свою ефективність у бойових умовах", - зазначив операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

У Римі презентували проєкт "Цитадель" (metinvestholding.com)

За його словами, тепер компанія готова масштабувати ці рішення для шкіл.

"Це шлях до збереження нашого майбутнього, наших дітей. Ми інвестуємо в безпеку, у відновлення, бо це наша відповідальність як Групи Метінвест. Це принципова позиція нашого акціонера, Ріната Ахметова, і вона є основою нашого бізнесу", - додав Мироненко.

Переваги "Цитаделі"

Модульність і універсальність конструкції дає змогу адаптувати "Цитадель" до різних умов і об’єктів - шкіл, лікарень, промислових підприємств, житлових районів і прифронтових територій. Герметичні сталеві секції легко поєднуються в блоки, а монтаж займає лише кілька днів.

Укриття можуть слугувати як тимчасовим, так і довготривалим рішенням. Всередині укриття передбачено місця для сидіння, за потреби - для сну, санвузол, освітлення, вентиляцію. Укриття автономне - витримує обстріли й не потребує підключення до зовнішніх джерел живлення та водопостачання.

"Безпечні укриття в українських школах - життєва необхідність. Усі діти мають отримати надійний захист. "Цитадель" - саме таке рішення: швидке, ефективне, відповідає сучасним стандартам безпеки. Його можна застосовувати по всій країні", - каже голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.

URC 2025

URC 2025 - четверта міжнародна конференція, присвячена швидкому відновленню та довгостроковій реконструкції України.

Подія об’єднала представників урядів, міжнародних організацій, фінансових установ, великого бізнесу, муніципалітетів і громадянського суспільства.

Серед головних тем - мобілізація бізнесу для відбудови, розвиток людського капіталу, відновлення громад і регіонів, а також євроінтеграція.