Журналісти побували в підземному шпиталі на лінії фронту, побудованому "Метінвестом"

Іноземні журналісти побували у підземному шпиталі на лінії фронту, який був створений в рамках ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова". Зараз Україна готується відкрити ще два таких госпіталі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на репортаж іспанського видання El Mundo .

Як пише видання, для підполковника Романа Кузіва рішення заховати польовий шпиталь під шістьма метрами землі було продиктоване цифрами: росіяни обстріляли інший медпункт у тому ж районі 16 разів.

Зокрема, у Херсоні місцева влада вже відкрила підземні відділення в трьох медичних закладах такого типу, одне з яких переобладнали під пологове відділення у січні цього року.

Що відомо про підземний шпиталь

Підземний шпиталь - це сучасний медичний комплекс площею 400 кв. м. Тут дві операційні та відділення інтенсивної терапії, власна свердловина для води та генераторні системи. Він складається із шести капсул із товстого збірного металу, який за військовими стандартами відповідає найвищим вимогам до таких об'єктів. Їх виготовила компанія "Метінвест" Ріната Ахметова.

"Перший підземний шпиталь почав працювати торік, зараз ми будуємо ще один. Спочатку ми хотіли зробити компактні модулі, які з'єднувалися б між собою гвинтами. Але військові сказали, що часу на монтаж немає. Тож ми збільшили розміри модулів", - каже Олександр Мироненко, операційний директор "Метінвесту".

Під час сертифікаційних випробувань інженери перевіряли міцність конструкцій справжніми боєприпасами - обстрілювали їх 120-мм снарядами, били з мінометів і скидали з дронів восьмикілограмові тротилові бомби.



"Перенесення медичних пунктів під землю свідчить про регрес у дотриманні законів війни, ухвалених після Другої світової, коли підземні шпиталі були майже нормою через масові невибіркові атаки з усіх боків", - вказує видання.

Від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року Оосія зруйнувала понад 300 медичних закладів в Україні, і пошкодила ще 2 тисячі.

"Шпиталь, розташований за 12 км від лінії фронту, став новаторським проєктом, який відкривав шлях для розвитку комплексної політики будівництва підземних медичних закладів, яку підтримує місцева влада. На Харківщині планується зведення підземної лікарні площею 12 тис. кв. м на 2 000 людей", - вказує видання.