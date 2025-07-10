"Цитадель". Как выглядят укрытия для защиты украинских школьников от обстрелов

Что известно о "Цитадели"

Укрытие спроектировано с учетом особенностей образовательной среды. Это цилиндрические конструкции диаметром 2,4 м, которые монтируются в землю на глубину до 5 м на школьных дворах или рядом со зданиями.

Модуль для школ в рамках проекта "Цитадель" рассчитан на 48 человек, а несколько модулей можно объединять в сложные конфигурации. Создала "Цитадель" Группа Метинвест, в партнерстве с Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры Украины при поддержке Министерства развития общин и территорий.

"Мы уже имеем значительный опыт в производстве и применении стальных подземных укрытий - "укрытий" для поясов обороны и операторов дронов. Из них также построен первый в истории Украины подземный госпиталь и командные центры бригад, которые доказали свою эффективность в боевых условиях", - отметил операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

В Риме презентовали проект "Цитадель" (metinvestholding.com)

По его словам, теперь компания готова масштабировать эти решения для школ.

"Это путь к сохранению нашего будущего, наших детей. Мы инвестируем в безопасность, в восстановление, потому что это наша ответственность как Группы Метинвест. Это принципиальная позиция нашего акционера, Рината Ахметова, и она является основой нашего бизнеса", - добавил Мироненко.

Преимущества "Цитадели"

Модульность и универсальность конструкции позволяет адаптировать "Цитадель" к различным условиям и объектам - школам, больницам, промышленным предприятиям, жилым районам и прифронтовым территориям. Герметичные стальные секции легко соединяются в блоки, а монтаж занимает всего несколько дней.

Укрытия могут служить как временным, так и долговременным решением. Внутри укрытия предусмотрены места для сидения, при необходимости - для сна, санузел, освещение, вентиляция. Укрытие автономное - выдерживает обстрелы и не требует подключения к внешним источникам питания и водоснабжения.

"Безопасные укрытия в украинских школах - жизненная необходимость. Все дети должны получить надежную защиту. "Цитадель" - именно такое решение: быстрое, эффективное, соответствует современным стандартам безопасности. Его можно применять по всей стране", - говорит глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин.

URC 2025

URC 2025 - четвертая международная конференция, посвященная быстрому восстановлению и долгосрочной реконструкции Украины.

Событие объединило представителей правительств, международных организаций, финансовых учреждений, крупного бизнеса, муниципалитетов и гражданского общества.

Среди главных тем - мобилизация бизнеса для восстановления, развитие человеческого капитала, восстановление общин и регионов, а также евроинтеграция.