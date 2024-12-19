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У Циркунах під Харковом в результаті артударів РФ є поранені

Ілюстративне фото: у Циркунах через російський обстріл є поранені (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У селі Циркуни, розташованому на північній околиці Харкова, через вчорашній російський обстріл є поранені. Населений пункт зазнав ударів з боку ворога із застосуванням артилерійського озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківської міської військової адміністрації Олега Синєгубова.

"Внаслідок ворожого обстрілу Циркунів чотири людини отримали поранення", - розповів чиновник.

Перед тим з'явилися дані щодо ударів по Циркунах близько 22.50 напередодні ввечері, 18 грудня.

Тоді в ОВА зазначили, що за попередніми даними, російські загарбники під час ударів по цьому селу використали артилерію. 

Що відомо про Циркуни

Село Циркуни розташоване у Харківському районі на берегах річки Харків. Його населення становить понад 2 тисяч мешканців.

Циркуни пережили російську окупацію - загарбники взяли село під контроль ще 24 лютого 2022 року, у перший день широкомасштабного вторгення в Україну.

Воно стало опорним пунктом для танкових атак ворога на Харків та артилерійських обстрілів району Північна Салтівка.

Село звільнили українські захисники під час Харківського контрнаступу 7 травня 2022 року. Між тим, російські обстріли Циркунів продовжувались і пізніше.

Село Циркуни на карті (фото: скрін google.com/maps)

Так, нагадаємо, у травні минулого року через російську ракетну атаку по Циркунах загинула людина, були також постраждалі.

У серпні цього року у селі Циркуни недалеко від Харкова через ворожий обстріл сталася пожежа.

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