"Циркон", "Кинджал", "Іскандер-М". Як Київ відбив найпотужніший удар за три місяці

"Збройні сили Росії завдали масованого, комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Востаннє такий потужний удар ворог завдав майже три місяці тому", - йдеться у повідомленні.

У столиці повітряна тривога сумарно тривала майже п'ять годин.

Силами оборони в повітряному просторі Києва були виявлені та знищені:

кілька крилатих ракет Х-101/55;

кілька аеробалістичних ракет "Кинджал";

кілька балістичних ракет Іскандер-М(KN-23),

ймовірно, гіперзвукову ракету типу "Циркон";

до десятка ударних БпЛА.

Внаслідок масованого удару у Печерському районі столиці пошкоджено п'ятиповерхівку. В Голосіївському та Дніпровському районах зафіксовано падіння уламків на відкритій території та нежитлові приміщення.

Також відомо про одну постраждалу, її госпіталізували.

Детальніше про наслідки обстрілу Києва - у матеріалі РБК-Україна.