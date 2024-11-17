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"Циркон", "Кинджал", "Іскандер-М". Як Київ відбив найпотужніший удар за три місяці

Київ, Неділя 17 листопада 2024 09:51
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"Циркон", "Кинджал", "Іскандер-М". Як Київ відбив найпотужніший удар за три місяці Фото: РФ завдала найпотужнішого удару за останній три місяці (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія сьогодні, 17 листопада, завдала найпотужнішого удару за останній три місяці. У районі Києва збили кілька типів ракет та близько 10 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

"Збройні сили Росії завдали масованого, комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Востаннє такий потужний удар ворог завдав майже три місяці тому", - йдеться у повідомленні.

У столиці повітряна тривога сумарно тривала майже п'ять годин.

Силами оборони в повітряному просторі Києва були виявлені та знищені:

  • кілька крилатих ракет Х-101/55;
  • кілька аеробалістичних ракет "Кинджал";
  • кілька балістичних ракет Іскандер-М(KN-23),
  • ймовірно, гіперзвукову ракету типу "Циркон";
  • до десятка ударних БпЛА.

Внаслідок масованого удару у Печерському районі столиці пошкоджено п'ятиповерхівку. В Голосіївському та Дніпровському районах зафіксовано падіння уламків на відкритій території та нежитлові приміщення.

Також відомо про одну постраждалу, її госпіталізували.

Детальніше про наслідки обстрілу Києва - у матеріалі РБК-Україна.

Масована атака РФ

Сьогодні російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Загарбники випустили ударні дрони, а також різні типи ракет - крилаті з моря та дальніх бомбардувальників, балістику, аеробалістичні "Кинджали".

Як зазначили у Міненерго, ворог спрямував удар на об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури у кількох областях.

У Миколаєві внаслідок атаки відомо про двох жертв та шістьох загиблих. Також є постраждалі у Запоріжжі та Дніпрі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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