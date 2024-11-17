"Циркон", "Кинджал", "Іскандер-М". Як Київ відбив найпотужніший удар за три місяці
Росія сьогодні, 17 листопада, завдала найпотужнішого удару за останній три місяці. У районі Києва збили кілька типів ракет та близько 10 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.
"Збройні сили Росії завдали масованого, комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Востаннє такий потужний удар ворог завдав майже три місяці тому", - йдеться у повідомленні.
У столиці повітряна тривога сумарно тривала майже п'ять годин.
Силами оборони в повітряному просторі Києва були виявлені та знищені:
- кілька крилатих ракет Х-101/55;
- кілька аеробалістичних ракет "Кинджал";
- кілька балістичних ракет Іскандер-М(KN-23),
- ймовірно, гіперзвукову ракету типу "Циркон";
- до десятка ударних БпЛА.
Внаслідок масованого удару у Печерському районі столиці пошкоджено п'ятиповерхівку. В Голосіївському та Дніпровському районах зафіксовано падіння уламків на відкритій території та нежитлові приміщення.
Також відомо про одну постраждалу, її госпіталізували.
Детальніше про наслідки обстрілу Києва - у матеріалі РБК-Україна.
Масована атака РФ
Сьогодні російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Загарбники випустили ударні дрони, а також різні типи ракет - крилаті з моря та дальніх бомбардувальників, балістику, аеробалістичні "Кинджали".
Як зазначили у Міненерго, ворог спрямував удар на об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури у кількох областях.
У Миколаєві внаслідок атаки відомо про двох жертв та шістьох загиблих. Також є постраждалі у Запоріжжі та Дніпрі.
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