"Циркон", "Кинжал", "Искандер-М". Как Киев отбил самый мощный удар за три месяца
Россия сегодня, 17 ноября, нанесла самый мощный удар за последние три месяца. В районе Киева сбили несколько типов ракет и около 10 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.
"Вооруженные силы России нанесли массированный, комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. В последний раз такой мощный удар враг нанес почти три месяца назад", - говорится в сообщении.
В столице воздушная тревога суммарно длилась около пяти часов.
Силами обороны в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены:
- несколько крылатых ракет Х-101/55;
- несколько аэробалистических ракет "Кинжал";
- несколько баллистических ракет Искандер-М(KN-23),
- вероятно, гиперзвуковую ракету типа "Циркон";
- до десятка ударных БПЛА.
В результате массированного удара в Печерском районе столицы повреждена пятиэтажка. В Голосеевском и Днепровском районах зафиксировано падение обломков на открытой территории и нежилые помещения.
Также известно об одной пострадавшей, ее госпитализировали.
Детальнее о последствиях обстрела Киева - в материале РБК-Украина.
Массированная атака РФ
Сегодня российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине. Захватчики выпустили ударные дроны, а также разные типы ракет - крылатые с моря и дальних бомбардировщиков, баллистику, аэробалистические "Кинжалы".
Как отметили в Минэнерго, враг направил удар по объектам генерации и передаче электроэнергии по всей Украине. Зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях.
В Николаеве в результате атаки известно о двух жертвах и шести погибших. Также есть пострадавшие в Запорожье и в Днепре.
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