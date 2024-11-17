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"Циркон", "Кинжал", "Искандер-М". Как Киев отбил самый мощный удар за три месяца

Киев, Воскресенье 17 ноября 2024 09:51
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"Циркон", "Кинжал", "Искандер-М". Как Киев отбил самый мощный удар за три месяца Фото: РФ нанесла самый мощный удар за последний три месяца (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия сегодня, 17 ноября, нанесла самый мощный удар за последние три месяца. В районе Киева сбили несколько типов ракет и около 10 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

"Вооруженные силы России нанесли массированный, комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. В последний раз такой мощный удар враг нанес почти три месяца назад", - говорится в сообщении.

В столице воздушная тревога суммарно длилась около пяти часов.

Силами обороны в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены:

  • несколько крылатых ракет Х-101/55;
  • несколько аэробалистических ракет "Кинжал";
  • несколько баллистических ракет Искандер-М(KN-23),
  • вероятно, гиперзвуковую ракету типа "Циркон";
  • до десятка ударных БПЛА.

В результате массированного удара в Печерском районе столицы повреждена пятиэтажка. В Голосеевском и Днепровском районах зафиксировано падение обломков на открытой территории и нежилые помещения.

Также известно об одной пострадавшей, ее госпитализировали.

Детальнее о последствиях обстрела Киева - в материале РБК-Украина.

Массированная атака РФ

Сегодня российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине. Захватчики выпустили ударные дроны, а также разные типы ракет - крылатые с моря и дальних бомбардировщиков, баллистику, аэробалистические "Кинжалы".

Как отметили в Минэнерго, враг направил удар по объектам генерации и передаче электроэнергии по всей Украине. Зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях.

В Николаеве в результате атаки известно о двух жертвах и шести погибших. Также есть пострадавшие в Запорожье и в Днепре.

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Киев Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
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