"Циркон", "Кинжал", "Искандер-М". Как Киев отбил самый мощный удар за три месяца

Россия сегодня, 17 ноября, нанесла самый мощный удар за последние три месяца. В районе Киева сбили несколько типов ракет и около 10 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

"Вооруженные силы России нанесли массированный, комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. В последний раз такой мощный удар враг нанес почти три месяца назад", - говорится в сообщении.

В столице воздушная тревога суммарно длилась около пяти часов.

Силами обороны в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены:

несколько крылатых ракет Х-101/55;

несколько аэробалистических ракет "Кинжал";

несколько баллистических ракет Искандер-М(KN-23),

вероятно, гиперзвуковую ракету типа "Циркон";

до десятка ударных БПЛА.

В результате массированного удара в Печерском районе столицы повреждена пятиэтажка. В Голосеевском и Днепровском районах зафиксировано падение обломков на открытой территории и нежилые помещения.

Также известно об одной пострадавшей, ее госпитализировали.

Детальнее о последствиях обстрела Киева - в материале РБК-Украина.