"Циркон", "Калібри" та "Кинджали": чим РФ атакувала Україну та як спрацювала ППО

Фото: сили ППО вночі знищили більшість ворожих цілей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Російські війська у ніч на 14 листопада завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів та ракет різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 449 засобів повітряного нападу – 19 ракет та 430 дронів різних типів", - зазначили у Повітряних силах.

Зазначається, що ворог вночі застосував:

  • 430 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ та Гвардійське ТОТ АР Крим;
  • 3 аеробалістичні ракет Х-47М2 "Кинджал" із Рязанської області РФ;
  • 1 протикорабельну ракету "Циркон";
  • 6 крилатих ракет "Іскандер-К"/"Калібр";
  • 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/КN-23. 

Основний напрямок удару – місто Київ. Також в наслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито, або подавлено 419 повітряних цілей:

  • 405 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" та безпілотників інших типів;
  • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";
  • 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/КN-23;
  • 6 крилатих ракет "Іскандер-К"/"Калібр".

При цьому зафіксовано влучання ракет та 23 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння збитих на 44 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі нові групи ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.

Росія в ніч на 14 листопада завдала масованого удару по ряду регіонів України. Основним вектором комбінованої атаки РФ стала столиця.

Станом на ранок у Києві відомо про 26 постраждалих та чотирьох загиблих внаслідок масованої нічної атаки РФ.

Більше кадрів з місця російських ударів у Києві – у фоторепортажі РБК-Україна.

