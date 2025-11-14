"Циркон", "Калібри" та "Кинджали": чим РФ атакувала Україну та як спрацювала ППО

"Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 449 засобів повітряного нападу – 19 ракет та 430 дронів різних типів", - зазначили у Повітряних силах.

Зазначається, що ворог вночі застосував:

430 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ та Гвардійське ТОТ АР Крим;

3 аеробалістичні ракет Х-47М2 "Кинджал" із Рязанської області РФ;

1 протикорабельну ракету "Циркон";

6 крилатих ракет "Іскандер-К"/"Калібр";

9 балістичних ракет "Іскандер-М"/КN-23.

Основний напрямок удару – місто Київ. Також в наслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито, або подавлено 419 повітряних цілей:

405 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" та безпілотників інших типів;

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

6 балістичних ракет "Іскандер-М"/КN-23;

6 крилатих ракет "Іскандер-К"/"Калібр".

При цьому зафіксовано влучання ракет та 23 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння збитих на 44 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі нові групи ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.