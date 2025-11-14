"Циркон", "Калибры" и "Кинжалы": чем РФ атаковала Украину и как сработала ПВО

Россия в ночь на 14 ноября нанесла массированный удар по ряду регионов Украины. Основным вектором комбинированной атаки РФ стала столица.

По состоянию на утро в Киеве известно о 26 пострадавших и четырех погибших в результате массированной ночной атаки РФ.

Больше кадров с места российских ударов в Киеве - в фоторепортаже РБК-Украина.