"Циркон", "Калибры" и "Кинжалы": чем РФ атаковала Украину и как сработала ПВО

Фото: силы ПВО ночью уничтожили большинство вражеских целей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Российские войска в ночь на 14 ноября нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов и ракет различных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В целом радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 449 средств воздушного нападения - 19 ракет и 430 дронов различных типов", - отметили в Воздушных силах.

Отмечается, что враг ночью применил:

  • 430 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов по направлениям: Курск, Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск РФ и Гвардейское ТОТ АР Крым;
  • 3 аэробаллистические ракет Х-47М2 "Кинжал" из Рязанской области РФ;
  • 1 противокорабельную ракету "Циркон";
  • 6 крылатых ракет "Искандер-К"/"Калибр";
  • 9 баллистических ракет "Искандер-М"/КN-23.

Основное направление удара - город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесская, Полтавская и Черкасская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 419 воздушных целей:

  • 405 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и беспилотников других типов;
  • 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
  • 6 баллистических ракет "Искандер-М"/КN-23;
  • 6 крылатых ракет "Искандер-К"/"Калибр".

При этом зафиксировано попадание ракет и 23 ударных дронов на 13 локациях, а также падение сбитых на 44 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве новые группы вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

Россия в ночь на 14 ноября нанесла массированный удар по ряду регионов Украины. Основным вектором комбинированной атаки РФ стала столица.

По состоянию на утро в Киеве известно о 26 пострадавших и четырех погибших в результате массированной ночной атаки РФ.

Больше кадров с места российских ударов в Киеве - в фоторепортаже РБК-Украина.

