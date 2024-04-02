"Циркон" чи "Онікс": у ГУР розповіли про нову балістичну ракету Росії

Як зазначається, співрозмовники в різних секторах Сил оборони все ще мають сумніви, чи справді противник отримав на озброєння "Циркон", чи модернізував "Онікс-М". Втім попри це система ППО у Києві показала дієвий результат в їх збитті.

"Що стосується швидкісних ракет, які летять з південного напрямку, наразі складно визначити, чи це ракети "Циркон", чи модернізовані "Онікси", - зауважив представник ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький.

Він зазначає, що за даними розвідки запаси звичайних "Оніксів" росіян становлять 440 одиниць.

"Зараз вони змогли поновити їхнє виробництво на рівні 6-8 ракет на місяць", - каже Скібіцький.