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"Циркон" чи "Онікс": у ГУР розповіли про нову балістичну ракету Росії

Фото: представник ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова, Уляна Безпалько

Росіяни почали застосовувати у своїх ракетних атаках по Україні невідомий тип балістичних ракет. Наразі є складнощі у визначенні стосовно того, чи це "Циркон", чи модернізовані "Онікси".

 

Як зазначається, співрозмовники в різних секторах Сил оборони все ще мають сумніви, чи справді противник отримав на озброєння "Циркон", чи модернізував "Онікс-М". Втім попри це система ППО у Києві показала дієвий результат в їх збитті.

"Що стосується швидкісних ракет, які летять з південного напрямку, наразі складно визначити, чи це ракети "Циркон", чи модернізовані "Онікси", - зауважив представник ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький.

Він зазначає, що за даними розвідки запаси звичайних "Оніксів" росіян становлять 440 одиниць.

"Зараз вони змогли поновити їхнє виробництво на рівні 6-8 ракет на місяць", - каже Скібіцький.

Ракети "Циркон" та "Онікс" у війні РФ проти України

Нагадаємо, у понеділок, 25 березня, вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Вибухи у столиці пролунали майже відразу після того, як було оголошено повітряну тривогу.

Пізніше видання Defense Express написало про те, що було знайдено уламки протикорабельної гіперзвукової ракети "Циркон". Загалом ворог застосував дві такі ракети.

Як зауважив експерт з авіації та ракетних озброєнь Валерій Романенко, у українських захисників поки що немає озброєння, яке могло б дістати до пускових установок "Бастіон". З їх допомогою РФ запускає гіперзвукові ракети "Онікс" та "Циркон".

Детальніше про російські ракети типу "Онікс" та "Циркон" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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