"Циркон" или "Оникс": в ГУР рассказали о новой баллистической ракете России

Ракеты "Циркон" и "Оникс" в войне РФ против Украины

Напомним, в понедельник, 25 марта, утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Взрывы в столице раздались почти сразу после того, как была объявлена воздушная тревога.

Позднее издание Defense Express написало о том, что были обнаружены обломки противокорабельной гиперзвуковой ракеты "Циркон". В общем, враг применил две такие ракеты.

Как отметил эксперт по авиации и ракетным вооружениям Валерий Романенко, у украинских защитников пока нет вооружения, которое могло бы достать до пусковых установок "Бастион". С их помощью РФ запускает гиперзвуковые ракеты Оникс и Циркон.

Детальнее о российских ракетах типа "Оникс" и "Циркон" - читайте в материале РБК-Украина.

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