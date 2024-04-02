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"Циркон" или "Оникс": в ГУР рассказали о новой баллистической ракете России

Фото: представитель ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова, Ульяна Безпалько

Россияне стали применять в своих ракетных атаках по Украине неизвестный тип баллистических ракет. Сейчас есть сложности в определении относительно того, "Циркон" это или модернизированные "Ониксы".

Как отмечается, собеседники в разных секторах Сил обороны все еще сомневаются, действительно ли противник получил на вооружение "Циркон" или модернизировал "Оникс-М". Впрочем, несмотря на это система ПВО в Киеве показала действенный результат в их сбитии.

"Что касается скоростных ракет, летящих с южного направления, сейчас сложно определить, это ракеты "Циркон", или модернизированные "Ониксы", - отметил представитель ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий.

Он отмечает, что по данным разведки запасы обычных "Ониксов" россиян составляют 440 единиц.

"Сейчас они смогли возобновить их производство на уровне 6-8 ракет в месяц", - говорит Скибицкий.

Ракеты "Циркон" и "Оникс" в войне РФ против Украины

Напомним, в понедельник, 25 марта, утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Взрывы в столице раздались почти сразу после того, как была объявлена воздушная тревога.

Позднее издание Defense Express написало о том, что были обнаружены обломки противокорабельной гиперзвуковой ракеты "Циркон". В общем, враг применил две такие ракеты.

Как отметил эксперт по авиации и ракетным вооружениям Валерий Романенко, у украинских защитников пока нет вооружения, которое могло бы достать до пусковых установок "Бастион". С их помощью РФ запускает гиперзвуковые ракеты Оникс и Циркон.

Детальнее о российских ракетах типа "Оникс" и "Циркон" - читайте в материале РБК-Украина.

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