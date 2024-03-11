Цінувати кожного: як бізнес змінює підходи на прикладі ЕКО МАРКЕТ

"Не буває маленьких людей" – такий головний меседж соціального проєкту від ЕКО МАРКЕТ "8 жінок – 8 історій". Компанія хоче привернути увагу суспільства до жінок, що кожен день, кожна на своєму місці, підтримують нашу країну.

"Кожен з нас відіграє свою важливу роль. Та сьогодні ми б хотіли особливо відзначити наших працівниць. Саме завдяки їм наша мережа не припиняла свою роботу навіть в найстрашніші дні лютого 2022 року. Сьогодні майже 90 магазинів ЕКО МАРКЕТ по всій Україні, в тому числі й у прифронтових містах, таких як Херсон, Краматорськ чи Покровськ, продовжують працювати саме завдяки самовідданій праці моїх колег. Їхнім незламності та рішучості. І саме про таких жінок наш проєкт", – розповідає Інна Мірошниченко, президент ЕКО МАРКЕТ.

У компанії зазначають, що в межах цієї ініціативи у всіх магазинах ЕКО МАРКЕТ встановили плакати з історіями працівниць. Також компанія запрошує всіх охочих долучитися до флешмобу в соцмережах та ділитись історіями жінок, які надихають. Це можуть бути ваші подруги, родички та знайомі. Важливо, щоб їхні історії почули. Так само як, історії працівниць ЕКО МАРКЕТ.

Вікторія Чеснокова, касирка

"Я родом зі славетного міста Слов’янськ. Ніколи не думала, що буду змушена покинути рідний дім. Та через повномасштабне вторгнення я з родиною переїхала до Києва. Маю двох синів – їхня безпека для мене понад усе. Знаєте, колись навіть уявити не могла, що один день може настільки змінити життя, перевернувши все з ніг на голову. Добре пам’ятаю дорогу до Києва - мені здавалося, що я їду вічність. Цей шлях був наповненим відчаєм та страхом…

Проте мені пощастило та доля звела з ЕКО МАРКЕТ. Як на мене, робота є найкращим способом, щоб перемикнути фокус. Коли перед тобою є завдання, певна ціль, то ти зосереджена саме на цьому. Й все інше, хоч і тимчасово, відходить на другий план. Це мені дуже допомогло, як і дружній колектив магазину. Хотіла б, що всі українці так само щиро допомагали одне одному. Відчуття єдності – це дуже важливо. І це стосується всього суспільства".

Наталія Борисенко, кондитерка

"Я живу в Києві, працюю кондитеркою з оформлення в Еко маркет. Я дуже люблю кондитерську справу – це справді моє покликання! Натхнення творити беру від колективу, родини та від свого брата, який зараз захищає нашу Батьківщину. Я завжди роблю свої торти з любов'ю, щоб кожен покупець був задоволений і повертався до нас. Думаю, що в такі важкі для нашої країни часи саме любов дає сили рухатися до перемоги.

У вільний час люблю переглядати фільми та ходити на прогулянку зі своїм собакою. Знаєте, тварини ж дуже щирі. Якби всі люди були такими ж відкритими, то жодних воєн не було".

Тетяна Сендецька, касирка

"Я мама двох чудових синів. Сама родом з Херсонщини – пишаюся своїм краєм, херсонськими кавунчиками та маю надію, що незабаром усе буде Україна. Пишаюся незламним духом своїх земляків та взагалі українців! У суворих умовах війни, коли країна протистоїть випробуванням та змушена відстоювати свою незалежність, дуже важливо бути максимально ефективною та динамічною. Натхнення беру від своїх дітей.

Я працюю касиркою, тому слідкую за собою, завжди усміхаюся, бажаю гарного дня, щоб покупець пішов з гарним настроєм і захотів прийти ще. Вірю, що маленькі добрі справи можуть змінити життя на краще".

В ЕКО МАРКЕТ вірять, що такі історії простих людей допомагають суспільству об’єднуватись та показують, що дії кожного з нас важливі. Як у випадку спільної ініціативи ЕКО МАРКЕТ та БФ "Твоя опора" і "Я допомагаю", коли завдяки донатам тисяч українців понад 470 сімей з Херсонщини отримали гуманітарну допомогу на суму понад 1 млн грн.

Детальніше у матеріалі Всі жахи війни. Як зараз живе Херсонщина після окупації та підриву Каховської ГЕС.