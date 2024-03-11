Ценить каждого: как бизнес меняет подходы на примере ЕКО МАРКЕТ

"Не бывает маленьких людей" – таков главный месседж социального проекта от ЕКО МАРКЕТ "8 женщин – 8 историй". Компания хочет привлечь внимание общества к женщинам, которые каждый день, каждая на своем месте, поддерживают нашу страну.

"Каждый из нас играет важную роль. Но сегодня мы хотели бы особо отметить наших работниц. Именно благодаря им наша сеть не прекращала свою работу даже в самые страшные дни февраля 2022 года. Сегодня почти 90 магазинов ЭКО МАРКЕТ по всей Украине, в том числе в прифронтовых городах, таких как Херсон, Краматорск или Покровск, продолжают работать именно благодаря самоотверженному труду моих коллег. Их несокрушимости и решительности. И именно о таких женщинах наш проект", – рассказывает Инна Мирошниченко, президент ЕКО МАРКЕТ.

В компании отмечают, что в рамках этой инициативы во всех магазинах ЕКО МАРКЕТ установили плакаты с историями работниц. Также компания приглашает всех желающих присоединиться к флешмобу в соцсетях и делиться вдохновляющими историями женщин. Это могут быть ваши подруги, родственники и знакомые. Важно, чтобы их истории услышали. Так же, как истории работниц ЕКО МАРКЕТ.

Виктория Чеснокова, кассир

"Я родом из славного города Славянск. Никогда не думала, что буду вынуждена покинуть родной дом. Но из-за полномасштабного вторжения я с семьей переехала в Киев. Имею двух сыновей – их безопасность для меня превыше всего. что один день может настолько изменить жизнь, перевернув все с ног на голову. Хорошо помню дорогу в Киев - мне казалось, что я еду вечность. Этот путь был наполненным отчаянием и страхом...

Однако мне повезло и судьба свела с ЕКО МАРКЕТ. По-моему, работа является лучшим способом, чтобы переключить фокус. Когда перед тобой есть задача, определенная цель, ты сосредоточена именно на этом. И все остальное, хоть и временно, отходит на второй план. Это мне очень помогло, как и дружеский коллектив магазина. Хотела бы, что все украинцы также искренне помогали друг другу. Ощущение единства – это очень важно. И это касается всего общества".

Наталья Борисенко, кондитер

"Я живу в Киеве, работаю кондитером по оформлению в ЕКО МАРКЕТ. Я очень люблю кондитерское дело – это действительно мое призвание! Вдохновение творить беру от коллектива, семьи и от своего брата, который сейчас защищает нашу Родину. Я всегда делаю свои торты из любви Чтобы каждый покупатель был доволен и возвращался к нам, думаю, что в такие трудные для нашей страны времена именно любовь дает силу двигаться к победе.

В свободное время люблю просматривать фильмы и ходить на прогулку со своей собакой. Знаете, животные очень искренние. Если бы все люди были такими же открытыми, то никаких войн не было".

Татьяна Сендецкая, кассир

Я мама двух замечательных сыновей. Сама родом из Херсона – горжусь своим краем, херсонскими арбузами и надеюсь, что вскоре все будет Украина. Горжусь несгибаемым духом своих земляков и вообще украинцев! В суровых условиях войны, когда страна противостоит испытаниям и вынуждена отстаивать свою независимость очень важно быть максимально эффективной и динамичной. Вдохновение беру от своих детей.

Я работаю кассиршей, поэтому слежу за собой, всегда улыбаюсь, желаю хорошего дня, чтобы покупатель ушел с хорошим настроением и захотел прийти еще. Верю, что маленькие добрые дела могут изменить жизнь к лучшему".

В ЕКО МАРКЕТ верят, что такие истории простых людей помогают обществу объединяться и показывают, что действия каждого из нас важны. Как в случае совместной инициативы ЕКО МАРКЕТ и БФ "Твоя опора" и "Я помогаю", когда благодаря донатам тысяч украинцев более 470 семей из Херсона получили гуманитарную помощь на сумму более 1 млн грн.

Детальнее в материале "Все ужасы войны. Как сейчас живет Херсонщина после оккупации и подрыва Каховской ГЭС".