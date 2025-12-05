Цінової стелі не буде? Захід готує радикальний удар по експорту російської нафти, - Reuters

Країни "Великої сімки" та Євросоюз вирішили змістити акценти і переглянули фактори, які впливають на експорт російської нафти. Таким чином зараз розглядається питання про повну заборону морських перевезень.

Мета цього кроку - значно скоротити доходи Кремля від експорту нафти, які фінансують війну Росії проти України, повідомляють шість джерел, знайомих із ситуацією.

Заборона на морські перевезення торкнеться здебільшого танкерів із флотів країн ЄС, таких як Греція, Кіпр і Мальта, які досі перевозять значну частину російської нафти до Індії та Китаю. Цим способом Росія експортує понад третину своєї нафти. Якщо заборону буде впроваджено, така торгівля майже припиниться.

Решту експорту Росія здійснює через так званий "тіньовий флот" - старі, непрозорі танкери, що працюють поза контролем Заходу та міжнародних морських стандартів.

У разі запровадження заборони Росії доведеться значно розширити цей флот для обходу обмежень, але витрати на це значно зростуть, зменшуючи економічний ефект від експорту.

Водночас нова заборона може вплинути на глобальні енергетичні ринки, підвищивши ціни на нафту і продукти її переробки в Азії та Європі.

Можлива частина нового пакету санкцій

За інформацією Reuters, заборона може стати частиною наступного пакету санкцій ЄС проти Росії, який планується ухвалити на початку 2026 року. ЄС прагне погодити рішення узгоджено з G7, перш ніж включати його до офіційного пакета санкцій.

Британські та американські чиновники активно просувають цю ідею на технічних зустрічах G7. Остаточне рішення США буде залежати від обраної стратегії тиску адміністрацією президента Дональда Трампа в контексті триваючих мирних переговорів між Україною та Росією.

Попри те, що G7 та ЄС майже повністю припинили імпорт російської нафти з 2022 року, нова заборона стане найсуттєвішим заходом на шляху до майже повної заборони торгівлі російською сирою нафтою та нафтовими продуктами, охоплюючи не лише імпорт, а й транспортні та морські послуги.