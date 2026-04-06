Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Цинізм без меж: РФ просить США забути про ультиматуми, якими сама роками тероризує світ

00:00 06.04.2026 Пн
2 хв
У МЗС РФ заявили, що США мають "зробити свій внесок" у стабілізацію ситуації.
aimg Оксана Гапончук
Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (Getty Images)

Глава МЗС РФ Сергій Лавров під час розмови з іранським колегою Аббасом Арагчі заявив, що для деескалації конфлікту США повинні відмовитися від ультиматумів і повернутися до переговорів.

Так, у неділю, 5 квітня, відбулася термінова телефонна розмова між очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Ключовою темою розмови стали кроки щодо деескалації війни, яка дедалі глибше охоплює регіон. Російська сторона поклала відповідальність за можливість мирного врегулювання на США

У МЗС РФ заявили, що США мають "зробити свій внесок" у стабілізацію ситуації. Для цього, на думку Москви, Вашингтон повинен виконати дві умови:

  1. Припинити тиск: повністю відмовитися від "мови ультиматумів" у спілкуванні з Іраном та іншими гравцями.

  2. Змінити формат: повернути ситуацію виключно у "переговорне русло".

Гра на випередження в ООН

Окрему увагу Лавров та Арагчі приділили роботі в Раді Безпеки ООН. Обидві сторони висловили побоювання щодо можливих рішень Радбезу, які можуть бути ініційовані західними країнами.

Дипломати закликали уникати будь-яких дій на міжнародній арені, які "могли б підірвати решту шансів" на політичне врегулювання кризи. Фактично, Москва та Тегеран намагаються заблокувати жорсткі резолюції або санкційні механізми, які готуються у відповідь на останні атаки іранських дронів.

Що це означає для світу

Ця розмова демонструє, що Росія продовжує виступати головним адвокатом Ірану на міжнародній арені. Заклик до США свідчить про намагання Кремля перехопити ініціативу в дипломатичному процесі, водночас намагаючись вивести свого союзника з-під прямого удару та міжнародної ізоляції.

Нагадаємо, Трамп назвав Ірану точний час для відкриття Ормузької протоки. Якщо ж Іран не відкриє протоку, США почнуть знищувати електростанції по всій країні.

Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиІранДональд ТрампЛавров