Цинизм без границ: РФ просит США забыть об ультиматумах, которыми сама годами терроризирует мир

Так, в воскресенье, 5 апреля, состоялся срочный телефонный разговор между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Ключевой темой разговора стали шаги по деэскалации войны, которая все глубже охватывает регион. Российская сторона возложила ответственность за возможность мирного урегулирования на США

В МИД РФ заявили, что США должны "внести свой вклад" в стабилизацию ситуации. Для этого, по мнению Москвы, Вашингтон должен выполнить два условия:

Прекратить давление: полностью отказаться от "языка ультиматумов" в общении с Ираном и другими игроками. Изменить формат: вернуть ситуацию исключительно в "переговорное русло".

Игра на опережение в ООН

Отдельное внимание Лавров и Арагчи уделили работе в Совете Безопасности ООН. Обе стороны выразили опасения относительно возможных решений Совбеза, которые могут быть инициированы западными странами.

Дипломаты призвали избегать любых действий на международной арене, которые "могли бы подорвать остальные шансы" на политическое урегулирование кризиса. Фактически, Москва и Тегеран пытаются заблокировать жесткие резолюции или санкционные механизмы, которые готовятся в ответ на последние атаки иранских дронов.

Что это означает для мира

Этот разговор демонстрирует, что Россия продолжает выступать главным адвокатом Ирана на международной арене. Призыв к США свидетельствует о попытке Кремля перехватить инициативу в дипломатическом процессе, одновременно пытаясь вывести своего союзника из-под прямого удара и международной изоляции.